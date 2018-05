Čiliak potvrdil své nové působiště v úterý slovenské televizi Markíza, jeho příchod společně s dalšími posilami potvrdil Slovan na středeční tiskové konferenci.

"Mám to všude blízko, doma budu v Brně i ve Zvolenu, takže je to ideální. I pro lidi, kteří se na mě budou jezdit koukat. Na Slovanu je skvělá atmosféra, bude mi to připomínat Brno," uvedl Čiliak a dodal, že měl i další nabídky z Česka, Ruska a Německa.

Čiliak přišel do Brna už v mládežnickém věku a od roku 2013 byl v Kometě brankářskou jedničkou. V minulé sezóně hájili branku Slovanu Češi Jakub Štěpánek, Jakub Sedláček a před prosincovým odchodem do zámoří také Marek Mazanec.

Za tři týdny dvaatřicetiletý Štěpánek bude v klubu nakonec působit i v nadcházejícím ročníku. Po konci Slovanu v uplynulé sezóně ji dochytal ve švýcarském Lausanne. Nyní se ale mistr světa z roku 2010 a majitel dvou bronzů ze světových šampionátů dohodl s bratislavským klubem na novém kontraktu. Z Chomutova pak přichází slovenský reprezentační obránce Mário Grman.

Nový trenér

Slovan ve středu zároveň oznámil jméno nástupce Bělorusa Eduarda Zankovce na postu hlavního trenéra. Stal se jím Vladimír Országh, který se do klubu vrací po třech letech. V sezóně 2014/15 v něm působil jako asistent Čecha Rostislava Čady a následně i Fina Petriho Matikainena.

Jednačtyřicetiletý Országh vedl v uplynulých třech sezónách Banskou Bystrici, v posledních dvou ročnících ji ve slovenské extralize dovedl k mistrovskému titulu. Bývalý útočník a mistr světa z roku 2002 zároveň působí jako asistent kanadského trenéra Ramsayho u slovenské reprezentace.

Slovan musí v nejbližší době najít i nového generálního manažera, v pondělí totiž v této pozici skončil Patrik Ziman. „Zatím si kompetence rozdělíme a budeme hledat nového generálního manažera," uvedl člen představenstva a výkonný viceprezident klubu Juraj Široký mladší.

Bratislavský celek zároveň přiznal, že se, tak jako už několikrát v minulosti, potýká s dluhy vůči hráčům. „Máme nedoplatky z minulé sezóny, měly by to být tři výplaty. Děláme kroky, abychom je doplatili před další sezónou a aby se něco takového v budoucnosti neopakovalo," slibuje Široký.