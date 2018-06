Hokejisty Zlína posílil útočník Poletín

"Jsem hrozně rád za nabídku, co jsem od Zlína dostal. Věřím, že pomůžu k nějakému týmovému úspěchu, na kterém tady celý rok budeme pracovat. V první řadě to bude postup do play off, abychom splnili první cíl, co budeme mít. Věřím, že tato spolupráce bude fungovat a budu se snažit dělat maximálně vše pro to, aby tým byl úspěšný," řekl novinářům Poletín.

Podle jednatele a sportovního manažera Beranů Jiřího Šolce by měl Poletín hrát v první nebo druhé útočné formaci. "V Michalovi vidíme velký potenciál směrem k produktivitě týmu. Jeho charakter a hokejové umění zapadá do filozofie našeho klubu," uvedl Šolc.

Poletín strávil uplynulé dvě sezóny v Chomutově. Extraligu si zahrál také za Plzeň a Slavii. V nejvyšší soutěži odehrál včetně play off, play out a baráže 391 utkání s bilancí 67 gólů a 38 asistencí.

Klub má nového sponzora

Zlín také získal nového sponzora, kterým je společnost Synot Tip. Výši finančního příspěvku a délku kontraktu ani jedna ze stran nezveřejnila. Berani však nadále hledají nového generálního partnera. Od loňska tuto roli plnil obchodní portál Aukro, pro nadcházející sezonu však neuplatnil opci. Mezi lety 2009 až 2017 byla generálním partnerem klubu stavební společnost PSG.

Minulou sezonu zakončili zlínští hokejisté na devátém místě a v předkole play off nestačili na Olomouc. Kádr poté opustili útočníci Roberts Bukarts, David Šťastný, Pavel Klhůfek, Radoslav Illo nebo kapitán Ondřej Veselý, který ukončil kariéru. Do KHL odešel brankář Libor Kašík. Klub naopak ohlásil příchody útočníků Jakuba Hermana, Jakuba Šlahaře a Nicolase Werbika. Do Zlína se vrací také brankář Jakub Sedláček.