Starý se ještě necítím, tvrdí karlovarský kapitán Skuhravý na prahu čtyřicítky

Co s vámi dělá fakt, že se řadíte mezi mohykány extraligy?

Je mi to jedno, že budu jedním z veteránů. Asi to tak vyjde, ale starý se ještě necítím.

Patříte ke strůjcům karlovarského návratu do extraligy hned po roce. Jak se za minulou sezónou ohlížíte?

I s odstupem sedmi týdnů po postupu tvrdím, že je to pro nás hodně i karlovarské fanoušky ceněný úspěch. Chtěli jsme se co nejdříve dostat zpátky a jsme rádi za to, co se nám povedlo. Po celou prvoligovou sezónu i v baráži jsme hráli dobře, neměli jsme žádnou krizi, což rozhodlo.

Z vlastní zkušenosti zřejmě víte, že v hokeji je pro úspěch nutná společná práce klubu jako celku. Potvrdilo se to i ve Varech?

Nejdůležitější bylo, že majitel nás po loňském sestupu podržel finančně, nechal kádr z devadesáti procent pohromadě. Má na našem návratu největší zásluhu.

Letní přípravu si zpestřujete startem za českou reprezentaci v hokejbale hráčů nad 35 let na mistrovství světa na zimním stadiónu v Ústí nad Labem. Co vás tam přivedlo?

Dřív jsem hrával i hokejbal a kluci z reprezentace mě požádali, jestli bych jim nepomohl. Jelikož se s většinou z nich znám, tak v tom nevidím nic zvláštního. Berou mě úplně normálně. A to, že turnaj probíhal v Ústí, je pro mě další plus. Vždyť jsme tam v minulé hokejové sezóně sehráli s Karlovými Vary několik zápasů ve WSM lize.

Zůstaňme u hokeje. Směřujete už myšlenky k dalšímu extraligového účinkování Západočechů?

Někdo se možná diví, že kromě Tomáše Mikúše z Nitry a dvou hráčů ze širšího kádru Komety Brno nemáme žádné posily. Zatím je ve Varech málo nových hráčů, ale vedení rozhodlo, že se bude posilovat až během srpna a až budeme trénovat na ledě, nebo tak nějak.

Jak se těšíte na přípravu?

Máme dobré soupeře včetně Sparty. Po roce se znovu potřebujeme dostat do extraligového tempa a věřím, že se na sezónu dobře přichystáme.