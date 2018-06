Bratři Denis a Jakub Kindlovi budou hrát hokej nadále za Plzeň

Jedenatřicetiletý Jakub Kindl má na kontě 351 zápasů v NHL za Detroit a Floridu. Za Plzeň hrál již v minulém ročníku nejvyšší soutěže, nejprve podepsal smlouvu na měsíc a poté se s klubem dohodl na spolupráci do konce sezony.

"Jsme samozřejmě moc rádi, že se po odchodu dvou klíčových beků Kuba vrací," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák a poukázal na odchody Michala Moravčíka a Davida Skleničky, kteří podepsali smlouvy s Montrealem. O návrat do NHL se chtěl pokusit i Jakub Kindl, ale nakonec podepsal smlouvu s Plzní.

O šest let mladší Denis Kindl má také za sebou jednu sezonu v dresu Plzně. Před rokem přišel z Karlových Varů. "Denis loni začal výborně, pak ho bohužel zbrzdilo zranění, ale v play off znovu ukázal, jak umí být platný," řekl Vlasák o útočníkovi, jenž se už zapojil do letní přípravy týmu. Jakub Kindl momentálně trénuje sám a k mužstvu se připojí až na ledě.

Denis Kindl odehrál za Plzeň 52 utkání s bilancí osmi branek a deseti asistencí, Jakub Kindl má na kontě 37 zápasů (2+5).