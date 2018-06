Slovenský hokejový supertalent Martin Réway, jemuž před časem zkomplikoval slibně nastartovanou kariéru zánět srdečního svalu, se vrací do české extraligy. Nikoli do Sparty, odkud v polovině listopadu 2015 odešel do švýcarského klubu Fribourg-Gottéron, ale do Hradce Králové. Po úspěšné zdravotní prohlídce, kterou dnes absolvoval na východě Čech, podepsal s Mountfieldem podle informací klubového webu roční kontrakt s opcí.

"K rozhodnutí angažovat Martina jsme došli po zralé úvaze a delší debatě v rámci sportovního vedení klubu i vedení společnosti. Smlouvu, kterou jsme uzavřeli, máme dobře ošetřenou. Je v ní počítáno se všemi možnými komplikacemi včetně zdravotních. Martin dnes prošel úspěšně zdravotní prohlídkou," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Třiadvacetiletý rodák z Prahy Réway, mnohými označován za zlobivé hokejové dítě, jehož přednostmi jsou mimořádně šikovné ruce a velký přehled ve hře, podepsal před dvěma lety dvoucestnou smlouvu s Montrealem. Startu v dresu slavných Canadiens se ale nedočkal. Celou sezónu 2016/17 byl nucen kvůli problémům se srdcem vynechat. Uplynulý ročník začal na farmě v Lavalu, ale v AHL sehrál jen pět utkání, v nichž si připsal dvě asistence.

Po předčasném ukončení kontraktu se stal v listopadu posilou Slovanu Bratislava v Kontinentální lize. Nijak ale nezářil a za 18 odehraných zápasů zaznamenal gól a čtyři nahrávky. I proto byl zájem o jeho další služby na hokejovém trhu skromný. Ambiciózní Mountfield, jenž dál prahne po domácím titulu, však držiteli juniorského světového bronzu věří.

"Martin si prošel těžším obdobím, věřím ale, že už to má za sebou a že šanci, kterou mu dáváme, využije. Že ji chytne za pačesy tak, aby se z něj stal zase hokejista top formátu, pomůže týmu a stane se jeho tahounem," řekl Kmoníček.

A spolupráce by mohla zafungovat oboustranně. "Chtěl bych odehrát rok bez zranění, ideálně všechny zápasy sezóny. K výkonu potřebuju radost ze hry a sebevědomí. Rád bych šel do týmu, který chce vyhrávat, doufám, že se to podaří," řekl Réway začátkem června deníku Sport.

Příchod posily zvučného jména vyhlíží i nový sportovní manažer Jaroslav Bednář. "Martin je hokejista s neskutečným herním potenciálem. Skvěle vidí hru, je to jeden z mála hokejistů, který je schopen nahrát přesně žabkou přes půl hřiště. Doufám, že ho dostaneme do herní pohody, v jaké byl ve Spartě. Myslím, že je schopen nám ukázat velké věci," uvedl Bednář.

Důležité pro Mountfield, jemuž se v play off nepovedl druhým rokem za sebou poslední krok do kýženého finále, i Réwaye samého však bude, aby se také pokusil vyvrátit pověst problémového hráče. Po zisku bronzu na MS hráčů do 20 let, k němuž dovedl mladé Slováky jako kapitán, se dlouho vůbec nehlásil na Spartě, z níž si nakonec odchod do Švýcarska vytrucoval po vyřazení z kádru prvního mužstva.