Hektické dny před draftem. Český talent musel do IKEMu, ještě ho čeká škola a pohovory

Pro nadcházející draft je jednou z největších českých nadějí. Osmnáctiletého útočníka Martina Kauta řadí zámořské analýzy na přelom 1. a 2. kola. Tohle však mladíka netrápí. Jeho cílem je probít se hned v první sezóně do NHL. V posledních dnech navíc řešil zcela jiné problémy.

„Na combajnech (NHL Scouting Combine – podrobné vstupní testy, které se dělají před draftem. V USA jsou běžné i u jiných sportů, kromě NHL také NBA či NFL – pozn. aut.) mi zjistili, že musím na malou operaci srdce," vysvětloval odchovanec Žďáru nad Sázavou.

ℹ️ Útočník MARTIN #KAUT (@kauly61) posílá vzkaz:

„Zdravím všechny fanoušky Dynama z IKEMu. Má operace srdce dopadla dobře. Za chvíli pojedu domů, příští týden mě čeká draft do NHL. Všem, kteří mi posíláte povzbudivé vzkazy, děkuji. Určitě se během léta uvidíme!“ pic.twitter.com/mtwg5EvIe8 — HC DYNAMO PARDUBICE (@hcpce) 15. června 2018

Tu nakonec Kaut podstoupil ve čtvrtek v pražském IKEMu u kardiochirurga Jana Pirka. Šlo však o rutinní zákrok. „Teď se cítím suprově, akorát musím mít sedm dní volno kvůli tříslům, jelikož se operovalo přes ně," popisuje forvard.

Během hokejového volna dohání resty ve škole. „V pondělí jedeme ještě s Martinem Nečasem uzavřít pololetí," říká šikovný útočník.

Kaut: Je mi jedno, kdy mě vyberou

Poté už nabírá směr Dallas, jelikož právě tam se letošní draft NHL koná. „Letím o pár dnů dříve, už ve středu 20., protože ve čtvrtek budu mluvit s dalšími týmy," popisuje Kaut, který v minulé sezóně nastupoval za Pardubice, svůj plán. S talentem totiž stihla mluvit pouze polovina zájemců. „Docela se na zbývající pohovory těším. Vždyť mezi nimi může být tým, který si mě vybere," má jasnou představou.

Výběr mladíků proběhne od 23. do 24. června. V pátek 23. je na programu první kolo, druhé až sedmé o den později.

Prognózy řadí Kauta na pomezí 1. a 2. kola. „Ve výsledku je asi jedno, kdy vás vyberou. Pokud vás ten tým chce, tak vás získá. Mně jde hlavně o to, abych dostal šanci se poprat o NHL. A když to nevyjde, chci zůstat v AHL. Do Evropy se vracet nechci."