Vítkovice lákají hvězdného českého beka. Zájem o něj projevuje i Třinec

„Chci ještě v zámoří zůstat, zabojovat tam o místo. Pokud by se mi tohle nepovedlo, chci se vrátit do našeho regionu," uvedl pro oficiální stránky Vítkovic Polák, který má na kontě v NHL za St. Louis, San Jose a Toronto celkem 688 zápasů a 127 bodů za 25 branek a 102 asistencí. V 58 duelech play off přidal tři přihrávky.

„Z Vítkovic cítím enormní zájem. Vedeme jednání, která v posledních dnech nabrala na intenzitě. Byli jsme si sednout i s majitelem klubu Alešem Pavlíkem," připustil Polák a přiznává, že jednání vede i s třineckými Oceláři.

https://www.facebook.com/hcvitkovice/posts/10155973066324160

„Troufám si říct, že s Vítkovicemi je to intenzivnější. Snaha vedení Vítkovic o to, abych se vrátil právě k nim, je velká. Znovu opakuji, že prioritou je pro mě NHL, ale kdyby se to nepovedlo, tak vím, jak moc o mě ve Vítkovicích stojí a že je to z jejich strany na dobré cestě," těší účastníka dvou MS, olympijských her v roce 2010 a předloňského Světového poháru.

Vítkovice ve čtvrtek zároveň oznámily, že jejich kádr naopak opouští zadáci Patrik Urbanec a člen širšího kádru reprezentace Lukáš Klok, jenž má namířeno do KHL do Slovanu Bratislava.

"Lukáš Klok dostal seriózní nabídku z KHL. Je to logicky jeho další posun v kariéře. Ve smlouvě měl klauzuli, která jeho odchod v případě zájmu ze zahraničí umožňovala," řekl hlavní trenér a generální manažer vítkovického Jakub Petr.

Klok, třiadvacetiletý odchovanec ostravského klubu, si v uplynulé sezóně extraligy připsal ve 49 zápasech 12 bodů za čtyři branky a osm asistencí. Celkem má na kontě v domácí nejvyšší soutěži 178 utkání a 43 bodů (18+25). Sehrál také 13 duelů v české reprezentaci a zaznamenal čtyři asistence.

https://www.facebook.com/hcvitkovice/posts/10155973044919160

"Je to odchovanec, já osobně jsem jej měl v týmech už od mládeže. My rozhodně nechceme bránit dalšímu posunu v jeho kariéře. Vyšli jsme mu vstříc. Přiznám, že to bylo pro nás trochu nečekané. Budeme na to muset zareagovat," doplnil Petr.

Po dvou letech končí ve Vítkovicích čtyřiadvacetiletý Urbanec, který přišel předloni ze Zlína. "V současném složení týmu bychom mu nebyli schopní dát takovou roli, jakou by si vzhledem ke svému věku a své kvalitě zasloužil. Samozřejmě předešlé sezony byly z jeho strany poznamenány zraněními a jeho zápasové vytížení nebylo takové, jaké bychom si představovali," řekl Petr.