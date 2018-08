Klok si bratislavský Slovan vybojoval i kvůli penězům. Hokej nehrajeme do šedesáti, přiznává

Téměř pět let patřil obránce Lukáš Klok neodmyslitelně do kádru hokejových Vítkovic. Novou sezónu už ale zahájil jinde. V dresu Slovanu Bratislava si vyzkouší, jak chutná hokejový chléb v Kontinentální lize.

Možnost zahrát si KHL měl český reprezentant už v minulé sezóně. Vítkovice o ní ale nechtěly slyšet. „Přišla v únoru, bohužel Vítkovice mě nepustily. Byl jsem z toho trochu smutný a když dorazila nabídka ze Slovanu, tak jsme to s agentem vybojovali. KHL se těžko odmítá. Ani jsem nechtěl. Je to posun a svou roli hrají také peníze. Hokej nemůžeme hrát do šedesáti a potřebujeme zabezpečit rodiny. A peníze jsou v KHL jiné," svěřoval se Klok.

Ostravský rodák tak vyměnil poklidný život v Šilheřovicích u Ostravy za slovenské hlavní město. „Domov je domov, to je jasné. Ale Bratislava je hezké město. S přítelkyní jsme si našli byt ještě dříve, než jsem tam nastoupil a už jsme si zvykli. Škoda jen, že tam se mnou nemůže být celou dobu. Studuje, dokončuje medicínu, ale sem tam přijede," popisoval Klok.

Ve Vítkovicích patřil přes svůj mladý věk k lídrům, ve Slovanu začne od nuly. „Konkurence je velká, ale já chci být lepší a lepší. Proto se toho nebojím. Ve Vítkovicích mi bylo dobře, ale už jsem cítil, že chci změnu. A když můžete jít do KHL, tak vezmete i Sibiř nebo třeba čínský Kunlun. Já mám možnost hrát tři hodiny od domova, což je velké plus. Když mě chytne nějaká krize, tak se sbalím a za tři hodiny jsem doma," usmíval se 23letý obránce.

Slovan v posledních letech nepatřil do špičky KHL a sezónu končil v březnu už před branami play off. I proto například slovenský reprezentant Viedenský raději odešel do Třince, odkud cítí větší možnost dostat se na světový šampionát. Klok se ponížení svých šancí reprezentovat nebojí.

„Slovan není top tým KHL, co si budeme povídat, ale budujeme mužstvo, abychom hráli kolem středu tabulky. Nicméně toho, že bych s přechodem do Kontinentální ligy sešel z očí se nebojím.

Pan Říha (reprezentační trenér - pozn. aut.) v minulosti Slovan trénoval a má o KHL velký přehled. Když budu podávat stabilně dobré výkony, o nominaci do národního mužstva si řeknu. Moc rád bych se znovu do národního týmu dostal," přemítal Klok, který nechybí v nominaci na přípravný sraz národního týmu, který se uskuteční příští týden v Přerově.