Nejlepší střelec extraligy odchází, bude hrát v Rusku pod Jandačem

Nejlepší střelec české hokejové Tipsport extraligy odchází. Michal Bulíř míří z Liberce do týmu KHL Magnitogorsku. Po jedenácti odehraných kolech je s 13 brankami na čele kanonýrů, takže vzbudil zájem elitních zahraničních klubů. S Metallurgem se dohodl na smlouvě do konce sezóny. Nyní bude hrát pod bývalým trenérem české reprezentace Josefem Jandačem.

„Odchod Michala Bulíře je pro nás bezpochyby velkým oslabením. Hlavně v situaci, kdy si sedl celý útok s Kvapilem a Lencem a táhl naši ofenzivu. Nechceme ale Michalovi bránit v dalším kariérním kroku. Věřím, že se po dobrém zahraničním angažmá vrátí zase zpět do Liberce. Zkušenější a silnější. Přeju Michalovi hodně štěstí v novém působišti a také aby se v KHL trvale prosadil," vyjádřil se pro klubové stránky liberecký kouč Filip Pešán.

Sedmadvacetiletý forvard se domluvil na kontraktu do 30. dubna 2019. K ruskému týmu, kde do loňska působil také další liberecký odchovanec Tomáš Filippi, by se měl připojit v průběhu nejbližších dní.

„Rozhodl jsem se kývnout na nabídku angažmá v Magnitogorsku, které je pro mě velkou výzvou. Ve smlouvě jsem měl uvedené, že mohu po sezóně v případě zájmu ze zahraničí odejít, ale Filip Pešán mi umožnil odchod i v průběhu sezóny, za což mu velmi děkuji. Celé liberecké organizaci patří obrovský dík a jako odchovanec si velmi vážím toho, co pro mě Bílí Tygři v mé kariéře udělali," okomentoval svůj přesun Bulíř.

V extralize odehrál 368 zápasů, ve kterých si připsal 188 bodů. Přispěl k zisku mistrovského titulu v roce 2017 a stříbrných extraligových medailí o rok později.

„Věřím, že se bude klukům i beze mě ve zbytku sezóny nadále dařit, budu jim rozhodně i na dálku držet palce! Na Liberec svým odchodem rozhodně nezanevřu, vyrostl jsem tu a vždy se sem budu rád vracet."