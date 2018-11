Kovář by se měl do týdne vrátit do branky Jekatěrinburgu

Jakub Kovář by se mohl do konce listopadu, tedy nejpozději příští týden, vrátit do branky Jekatěrinburgu. Nejlepšímu týmu Kontinentální hokejové ligy se bez zraněné brankářské jedničky nedaří, prohrál tři ze čtyř zápasů.

Kovář se zranil před dvěma týdny v úvodním utkání turnaje Karjala proti Švédsku v Praze. Třicetiletý gólman zápas odchytal, ale kvůli zánětu levé nohy už na reprezentační akci pokračovat nemohl a chybí také svému klubu v KHL.

Kovář by měl dnes po pauze na léčení přijet do Jekatěrinburgu a objevit se na domácím duelu proti Nižnímu Novgorodu. "Očekáváme, že během týdne, tedy do konce listopadu, by mohl znovu hrát," řekl agentuře RIA Novosti ředitel klubu Maxim Rjabikov.