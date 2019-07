Čechy nenáviděný obr se vrací k hokeji! Nebudu se měnit, tvrdost je můj trumf, vzkazuje

Provokuje, hraje tvrdě, místy až záludně. Jeho styl hokeje nepoznali jen výše zmínění Karel Rachůnek s Milanem Michálkem. Do pěstní šarvátky se s dnes šestatřicetiletým rodákem z Moskvy dostal v NHL třeba i Zdeno Chára, bitek v KHL absolvoval nespočítaně.

Místo gólů či přihrávek prostě Arťuchin vždy spíš zaujímal pobytem za katrem. Jen málokdy se mu podařilo mít v sezoně méně než sto trestných minut.

„Ve své poslední sezoně 2017/18 za Dynamo Moskva už jsem jich ale neměl tolik. Dostal jsem jen jeden trest na 2+10 minut za úder do oblasti hlavy a krku," říká Arťuchin pro oficiální stránky KHL.

Právě po této sezoně si ale musel dát od hokeje pauzu. Dlouhodobě měl problémy s ramenem, kvůli kterému musel podstoupit operaci. Po ročním výpadku se ale vrací, Podolsk bude už jeho osmým angažmá v ruské Superlize resp. KHL.

A fanoušci jsou zvědaví, jestli se Arťuchin opět bude prezentovat svým známým stylem. „Přemýšlel jsem o to, ale co můžu na své hře změnit? Mám být měkčí? Ne! Naopak je potřeba zůstat na ledě tvrdý, to je moje trumfová karta," hlásí Arťuchin, jehož spoluhráči budou i čeští obránci Jakub Jeřábek a Vojtěch Mozík.

„Pokud to porovnám s tím, co bylo předtím, tak jsem možná opravdu trochu jiný. Možná jsem se stal trochu chladnokrevnějším, ale nijak zásadně svůj styl hry opravdu neplánuju měnit," tvrdí ruský juniorský mistr svět z roku 2003.

Zvyknout si ale bude muset na fakt, že pravidla jsou nyní u úderů na hlavu mnohem přísnější, než bývala. „Což je trochu problém, kvůli kterému se budu muset kontrolovat. V žádném případě nemůžu někoho pozdě dohrát po odehrání puku. Úplně podrobně ještě pravidla neznám, ale naučím se je. Zvyknu si a všechno bude fungovat," uzavírá Arťuchin.