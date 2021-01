Hororový pád českého reprezentanta! Jsem naživu, vzkazuje

Na Kazaň má za tři roky působení v jejím dresu krásné vzpomínky, vždyť v roce 2018 s ní získal Gagarinův pohár pro šampiony Kontinentální hokejové ligy. Na páteční zápas, kdy se do Kazaně vrátil jako soupeř v barvách Omsku, ale bude chtít český reprezentační útočník Jiří Sekáč co nejrychleji zapomenout. A to nejen kvůli prohře Avangardu 1:3...