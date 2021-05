Brankář Hrubec zůstane v Omsku, prodloužil smlouvu o dva roky

Český hokejový brankář Šimon Hrubec bude pokračovat v Kontinentální lize v Omsku, kterému pomohl získat Gagarinův pohár. Devětadvacetiletý rodák z Vimperku, který přišel do Avangardu na začátku listopadu z čínského klubu KHL Kunlunu, uzavřel novou dvouletou smlouvu.

Přestože o svou pozici musel Hrubec v novém působišti bojovat, play off zakončil jako jednička a v posledních dvou zápasech při finálovém triumfu nad CSKA Moskva 4:2 na utkání vychytal čisté konto.

"Hrubec rychle zapadl do našeho týmu a ukázal své kvality především v play off v bojích o Gagarinův pohár. Svými výkony potvrdil, že se umí vyrovnat s tlakem a dovést tým k vítězství. Stal se součástí týmu a spoluhráči věděli, že je to gólman, na kterého se mohou spolehnout," řekl klubovému webu generální manažer Omsku Alexej Volkov.

"Podepsali jsme s ním dvouletý kontrakt a Šimon už se těší, až bude hrát před našimi fanoušky v nové hale v Omsku. Fanoušci ho nadchli, když jsme přivezli Gagarinův pohár," dodal Volkov. Avangard při rekonstrukci haly musí působit v azylu a vybral si Balašichu poblíž Moskvy.

Hrubec měl v 18 duelech play off úspěšnost zákroků 95,3 procenta a podělil se o prvenství s Timurem Biljalovem z Kazaně. S průměrem 1,45 inkasovaného gólu skončil šestý a s pěti čitými konty se zařadil na druhé místo za Švéda Larse Johanssona z CSKA. Do KHL odešel v roce 2019 z Třince po zisku titulu. V minulosti chytal i za Motor České Budějovice.

V základní části KHL má za dvě sezony na kontě 61 utkání s průměrem 2,32 inkasovaného gólu, s úspěšností zákroků 92,9 procenta a pětkrát udržel nulu.

Účastník posledního mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 se dnes zapojil do přípravy národního týmu, který se chystá na šampionát v Rize.