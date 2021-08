Po roční odmlce hlásí návrat mezi elitu a vybral si i dva české reprezentanty

Po roční odmlce se do Kontinentální hokejové ligy vrací Vladivostok a budou u toho i dva čeští reprezentanti. Vedení soutěže v pondělí na svých oficiálních stránkách oznámilo, že klub z Dálného východu podepsal smlouvy do konce sezony s obránci Liborem Šulákem a Vojtěchem Mozíkem.

Pro sedmadvacetiletého Šuláka bude Admiral druhým působištěm v KHL, v předminulé sezoně oblékal dres Čerepovce. Účastník tří světových šampionátů; včetně toho letošního; naposledy hrál za Kärpät Oulu.

V základní části finské nejvyšší soutěže zapsal osm branek a šest asistencí ve 45 zápasech. V pěti duelech play off přidal dva góly.

O rok starší Mozík měl v nadcházející sezoně působit v Kometě, klub ale v polovině června oznámil, že účastník ZOH 2018 v Pchjongčchangu v Brně z rodinných důvodů hrát nebude.

Mozík, jenž poslední ročník dohrával po přesunu ze švédského Färjestadu v čínském Kunlunu, má na svém kontě už 139 zápasů v KHL. Před Kunlunem v soutěž dva roky působil ve Viťazu Podolsk.

Vladivostok byl součástí KHL sedm let od roku 2013. Loni na jaře i kvůli pandemii koronaviru přišel o finanční podporu Přímořského kraje a do minulé sezony se nepřihlásil. Letos však rada guvernérů KHL vzala Admiral do soutěže zpět, pokud do 31. července zaplatí dlužné částky hráčům a trenérům ze sezony 2017/18.