Gól minutu před koncem poslal Omsk s Furchem do play off KHL

Hokejisté Omsku s českým brankářem Dominikem Furchem proklouzli díky gólu přesně minutu před koncem posledního zápasu základní části do play off Kontinentální ligy. Trefa Semjona Košeleva rozhodla o vítězství Avangardu 4:3 v Astaně nedlouho poté, co se hosté za nerozhodného stavu rozhodli pro power play, protože k postupu potřebovali tříbodové vítězství.