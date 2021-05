Jak snášíte „bublinu", v níž jste uvízli po příjezdu?

V Rize jsme zatím prakticky nic neviděli. Pokoj, hodně velký kupy jídla a nic víc... Už se fakt těšíme, až se vrátíme k hokeji.

Chody vám personál donáší za dveře v pěti taškách, co jste říkal na velké porce?

Sníst se to nedá, ale je dobrý, že si člověk může vybrat. Je to takové plýtvání jídla, ale asi pro nás lepší trochu víc než míň.

Během dne vám trenéři naordinovali kondiční cvičení, jak složité je donutit se vstát z postele a absolvovat je?

Nejhorší je únava z nicnedělání. Takže člověk si musí říct, že za chvíli vstane a udělá to. Ale není to zrovna příjemné, prostoru tady není moc a motivace se hledá hůř. Ale na druhou stranu jenom ležet taky není dobrý.

Už víte, zda bude každý hráč na pokoji sám i po celou dobu turnaje?

Předpokládám, že asi zůstaneme sami.

Šampionát je dlouhý, jak bude náročné bydlet na „samotce?

My se určitě s klukama vždycky sejdeme, pustíme si nějaký film nebo si zahrajeme karty a najdeme si nějakou zábavu, protože vydržet zavřenej přes dva týdny na pokoji, to asi nepůjde.

Nudou se asi užíráte. Neříkáte si během dne, co mám teď vlastně dělat?

Každých pět minut (úsměv). Člověk se nemůže ani projít. Chvilku se tedy koukám z okna, chvíli do počítače, chvíli do telefonu, takže je to takovej koloběh. Pomáhá mi i knížka, ale člověka to prostě moc nebaví, když je takhle omezenej.

Co čtete?

Detektivky, mám je rád.

Stihl jste sobotní duel Českých hokejových her proti Rusku, jaký dojem na vás tým udělal?

Já se v utkání snažil hlavně zaměřit sám na sebe. Na taktické věci, abych plnil, co mám a zvykal si na systém. Přece jen je trochu odlišnej. Ale zápas se nám povedl. Vyhráli jsme, nedostali gól, což je pozitivní.

Do turnaje vyrazíte s kapitánským céčkem a zodpovědností. Filip Pešán si přál, abyste si vzal kabinu pod křídla a byl pravou rukou trenérů při řízení týmu....

Spíš půjde o určité detaily, protože komunikace mezi trenéry a hráči je tady skvělá. Ale doufám, že nám to bude od začátku turnaje klapat a nějaké proslovy nebo něco podobného nebudou třeba.

Žádný v kabině nechystáte?

V plánu ho zatím nemám a opravdu doufám, že žádný nebude ani potřeba.

Jak vnímáte, že zápasy v základních skupinách se odehrají bez přítomnosti diváků?

Bude to zvláštní, ale co máme dělat... My tohle neovlivníme, jsme postaveni před hotovou věc, nás se nikdo neptal. Tým, který se s tím líp popere, bude mít do turnaje výhodu.

Jan Kovář během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Větříte větší šanci na úspěch než v předchozích letech?

Těžko soudit, už jsem zažil, když týmy byly opravdu hodně našlapaný a vypadlo se pak hned ve čtvrtfinále. Nebo naopak tým nebyl tak silnej a hráli jsme dobrej hokej.

Na MS se představíte posedmé v kariéře. Atmosféru jste nasál i při zlatém šampionátu 2010 v Německu, kdy jste se ale nedostal na soupisku a zápasy sledoval jen z tribuny. Jak na tento turnaj zpětně vzpomínáte?

Tehdy to bylo hned po mistrovství světa dvacítek, dá se říct náhodou jsem se probojoval až do dějiště mistrovství, protože odpadávala spousta hráčů. Trenéři čekali, že přijedou hráči z NHL, kteří nakonec odmítli a nedorazili. Bral jsem to jako hrozně cennou zkušenost a malej zázrak, že jsem se tam vůbec mohl podívat. Od té doby jsem tak nějak začínal v nároďáku a budoval si v něm pozici...

Jak se během řady let, co jste v národním týmu, hokej změnil?

Samozřejmě se mění. Hokej celkově. Tenkrát jezdili zkušení kluci, kterým bylo přes třicet a já začínal ve dvaceti, takže jsem na ně koukal jak na Bohy a snažil jsem se učit.

S Zugem jste vyhrál švýcarskou ligu, ovládl kanadské bodování základní části i play off. Jak jste se cítil na ledě?

Určitě dobře, ale nemyslím, že jsem odehrál úplně úžasný play off. Bodově to bylo sice dobrý, ale moc gólů jsem nedal, jenom jeden. Však mi i jeden z kamarádů napsal, že jeden gól za celý play off je ostuda (úsměv). Nepřeceňoval bych to, po finále play off jsem měl navíc pár dnů pauzu. Budu ale pochopitelně jenom rád, když budu tým táhnout i na ledě, ale jsme tady velká skupina lidí s jedním společným cílem a budeme se snažit udělat na ledě to nejlepší.

Ve Švýcarsku jste válel, je letošní sezona pro vás mimořádná?

Mimořádná být může, mám ale v hlavě dlouhodobě cíl, co bych chtěl dokázat. Vyhrál jsem letos titul, ale ten jsem vyhrál i v minulosti. Teď mám cíl, abych dokázal něco uhrát i s národním týmem.

V přípravě na MS vyhrál český tým všechny zápasy, může mít pro něj příznivá bilance na turnaji vliv?

Já bych je extra nepřeceňoval, i když je vždycky lepší vyhrávat než prohrávat. Doufám, že nám to pomůže, abychom měli zdravé sebevědomí. Ale na začátku turnaje nás čekají hned hodně těžcí soupeři, od výsledků s nimi se to bude odvíjet. Týmy se mění a ten náš taky, takže uvidíme, jak to všechno bude vypadat.

Před dvěma lety jste v Bratislavě nastupoval v úderné lajně s Vránou a Kubalíkem. Chtěl byste si s nimi zahrát i letos?

Ono se to nabízí a já myslím, že i tak začneme. Ale víte, jak to je, nepovede se nám začátek a trenéři nás roztrhnou. Ale bych byl strašně rád, kdyby nám to fungovalo.