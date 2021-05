Jste tedy nachystaný třeba i na malou minutáž, nebo že byste do utkání vůbec nenastoupil?

Já jsem hrozně rád, že jsem vůbec v Rize! Je strašně důležitý dát svoje ego stranou a být tady pro náš společný cíl. Jestli strávím na ledě tři minuty, pět, deset nebo nebudu hrát vůbec... Tak to prostě bude. Udělám cokoliv proto, aby náš tým vyhrál.

Nominační jistotu jste neměl. Co jste prožíval po oznámení trenérů, že do Lotyšska opravdu vyrazíte?

Byl jsem samozřejmě moc rád. Byl jeden z mých cílů dostat se na MS a reprezentovat Česko. V zápasech, které jsem dostal, jsem se snažil dát maximum. Vždycky to beru tak, že všechno má nějaké důvody. Těší mě, že mi dal trenérský štáb důvěru. Ale kdyby se to nepovedlo, nic by se nedělo. Jel bych zkrátka dál.

Letenku do Rigy si vydobyl i bratr David, sedíte vedle sebe v kabině?

Ano. Zatím pokaždé jsme seděli vedle sebe, takže jsem mu pořád na dosah. (úsměv)

Hokejisté české reprezentace Andrej Šustr, David Musil a brankář Šimon Hrubec oslavují vítězství

Vlastimil Vacek, Právo

Nemrzí vás, že každý hráč v hotelu bydlí na samostatném pokoji a nemůžete být tudíž spolu?

Taková je prostě doba a nemá cenu se v tom patlat. Já si zvykl být sám a docela se mi to líbí. A s bráchou se i tak vidíme docela často. Není tedy vůbec žádný problém.

Sourozenci Musilové společně na MS. Jaká byla reakce vašeho otce Františka, mistra světa z roku 1985?

Myslím, že celá naše rodina je velice šťastná. Já taky, že takovou zkušenost mohu prožít se svým bráchou. Když jsem mluvil s tátou nebo mamkou, jsou moc rádi, že mohou konečně fandit jednomu týmu (úsměv). Jsou na nás na oba velmi pyšní. A nikdy nevíte, jestli se nám tohle ještě v budoucnu poštěstí a zopakuje.

Táta, bývalý skvělý obránce, vlastní kompletní sbírku medailí z MS. Ukazoval vám je?

Já je nikdy neviděl a v ruce je nedržel. Má je asi někde schované na půdě... (úsměv)

Váš otec zažil na ledě ještě i památné bitvy se Sovětským Svazem, jak vy berete souboje s Ruskem, které vás čeká na úvod šampionátu?

S Rusy to je pokaždé vypjaté. Vždycky je chcete porazit. Předpokládám, že dřív to bylo asi vypjatější, ale furt to jsou Rusáci a mají velmi kvalitní tým. Velice dobře se na ně připravíme.

Zleva Jegor Jakovlev z Ruska a Libor Šulák a Tomáš Zohorna z ČR.

Ondřej Deml, ČTK

V sobotu na Českých hokejových hrách jste sbornou porazili 4:0. Jak odlišná bude páteční odveta v Rize vzhledem k širšímu kluzišti a posilám z NHL, které nasadí Rusové?

Hřiště je fakt mnohem větší než v Praze. Pokud jde o soupisky, Rusům přišly posily, nám taky... Čeká nás velmi těžký test. Víme, co od nich čekat a víme, že to nebude vůbec snadný. Dali jim sice v Praze 4:0, ale to se teď v klidu může obrátit. Uděláme všechno, abychom odstartovali do mistrovství správnou nohou. Musíme hrát naši hru, která nás zdobí. Tedy dobré systémové věci, týmovost, bojovnost, je potřeba si věřit na puku...

Hned po Rusku narazíte v sobotu na Švýcary. Jak vnímáte náročný start do turnaje?

Každej den je tady důležitej. Dnešní, zítřejší, každý den je potřeba se zlepšovat. Čekají nás těžké zápasy. Musíme mít dobře nastavenou hlavu, jít zápas od zápasu, chtít ho vyhrát a nemít dlouhodobé cíle. Pak budeme úspěšní.

Jak se vám líbí hala, která není typicky hokejová. Vybudovaná jen provizorně...

Já myslím, že je to super. Je tu plno týmů, ani jsem nečekal, že to bude takhle dobrý, jsem mile překvapen. Kustodi a všichni, co se o nás starají, odvedli skvělou práci a udržují super zázemí. Každý má svůj prostor, který potřebuje.

V šatně české hokejové reprezentace nechybějí motivační nápisy.

Instagram Česká hokejová reprezentace

Při přesunu do druhé tréninkové haly jste jeli autobusem už ve výstroji. Nevadila vám zhruba desetiminutová cesta?

V Americe jsem tohle zažil mnohokrát. V dětství to pro mě bylo úplně normální. Když nebyly kabiny pro kluky, oblékal jsem se třeba doma a jezdil na zimáky oblečený. Problém mi to nedělalo a beru to tak, jak to je.