Se Šimonem Hrubcem v brance, sedmi obránci a třinácti útočníky vyrukuje v pátek odpoledne česká hokejová reprezentace ke svému prvnímu zápasu na mistrovství světa v Rize proti Rusku. Překvapením je, že trenér Pešán se svými asistenty Strakou a Špačkem se rozhodli nenasadit do hry útok Lenc, M. Špaček, M. Stránský, kterému se tolik dařilo před týdnem na Českých hokejových hrách v Praze.

„Takhle jsme tu situaci posoudili a rozhodli se, protože už v sobotu nás čeká další těžké utkání se Švýcarskem," vysvětlil nenasazení útočné formace s libereckým Lencem a dvěma třineckými borci Martin Straka. Michael Špaček bude připraven do hry jako třináctý forvard.

Lenc se Špačkem a Stránským přitom zářili před týdnem v Praze na Českých hrách, generálce na MS, v zápasech s Finskem a Švédskem. Obrat a výhru 2:1 proti Suomi řídil Špaček dvěma asistencemi a Stránský pak vstřelil vítězný gól. Pod výhru 3:2 v prodloužení nad výběrem Tří korunek se pak Špaček znovu podepsal dvěma asistencemi a Stránský opět vstřelil vítěznou trefu.

Z pětadvaceti hokejistů zapsaných na soupisku se tak proti sborné nepředstaví kromě Lence se Stránským ani obránce Lukáš Klok. Brankáři Hrubcovi bude krýt záda Roman Will.

Češi sice před šesti dny porazili Rusy v Praze při generálce na šampionát 4:0, to už ale podle Straky v tuto chvíli nehraje žádnou roli. I proto, že dnešní souboj v Rize se odehraje na výrazně širším kluzišti, než které bylo v pražské O2 areně.

„Na začátek jsme dostali úplně to nejtěžší mužstvo. Musíme být pokorní, silní na puku v obou pásmech a mít dobrý pohyb, protože kluziště je tu mnohem širší než v O2 areně. A hlavně nesmíme faulovat, což bude jedna z nejdůležitějších věcí. Nesmíme být vylučovaní, protože Rusové mají na přesilovkách velikou sílu," hledá Straka recept na sbornou.

„Nesmíme čekat. Je třeba Rusy napadat a donutit je tak k chybám," doplňuje.

Už v sobotu večer pak Češi vyjedou na MS k duelu proti odpočatým Švýcarům, pro které půjde o vstup do turnaje. I proto Straka nevylučuje, že česká sestava bude na některých místech odlišná oproti té s Ruskem.

„Máme to v plánu, ale uvidíme, jak se dnes bude odvíjet utkání. Doufám, že se nikomu nic nestane a o změnách v sestavě se budeme bavit, až zápas skončí. V sobotu budeme chtít nasadit kluky, kteří dnes odpočívají, a jiným dát zase volno. Ale to jsou teď jen spekulace. Uvidíme, jak to bude vypadat po zápase," uzavřel Straka.