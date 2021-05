V den svých 29. narozenin si odbyl v reprezentační brance debut na hokejovém MS, na který však nebude mít příjemné vzpomínky. Roman Will do třetí třetiny nahradil jedničku Šimona Hrubce a do brankoviště vyjel ve spletité situaci. Čeští hokejisté v tu chvíli doháněli proti Švýcarům dvougólový deficit.

Will sice vytáhl několik výborných zákroků, jenže obratu ve skóre se nedočkal, stejně jako čistého štítu. Po přesilovkových ranách Meiera a Hofmanna dvakrát lovil puk ze sítě a s parťáky kousal v kabině nezdar 2:5.

„Je mi hrozně smutno, že jsme prohráli první dva zápasy. Není to jednoduchá situace, ale my vždycky budeme bojovat. Já ani nikdo z nás nic nevzdáváme. To je zkrátka hokej," vykládal Will v rozhovoru pro Českou televizi.

Švýcaři ničili Pešánovu armádu v početních výhodách. Národní tým se dopustil sedmi faulů, řada z nich se přitom zařadila do kategorie zbytečných. „Švýcaři jsou velmi brusliví, my měli taky dobrou rychlost, ale nám zkrátka někde vždycky vylétla hokejka a trochu zbytečně. Nemyslím si, že by to bylo po nějakých velkých chybách, ale spíš nešťastná vyloučení, což nás ale samozřejmě neomlouvá," prohlásil brankář Čeljabinsku.

„Tohle nás může srážet i do budoucna. Musíme se jich vyvarovat. Protože jinak máme velmi kvalitní tým, abychom zápasy mohli dotáhnout do vítězného konce," tvrdí útočník Radan Lenc, který si taktéž odbyl premiéru na MS.

Národnímu týmu se při hře ve čtyřech vůbec nevedlo. Inkasoval v nich hned čtyřikrát. „Nezvládli jsme to. Rozhodly speciální týmy. Rozebereme si to a musíme se z toho ponaučit," utrousil Will, jenž v přípravě na MS zářil. Ve čtyřech utkáních vychytal čtyři výhry, dvakrát nulu a na Českých hokejových hrách povolil obhájcům mistrů světa z Finska jediný gól.

Jenže v sobotu večer měl k radosti daleko. Češi po dvou prohrách s Rusy a Švýcary zažívají nejhorší start do světového šampionátu za posledních třicet let! Přesto Will neztrácí optimismus. „I po takových dvou zápasech můžou přijít úžasné momenty a já věřím, že přijdou. Prostě bych na to zapomněl a věřil, že budeme úspěšní, a my budeme úspěšní!" dodal.