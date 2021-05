Kouč Pešán po sobotním duelu uvedl, že chystá změny v sestavě. Teprve před utkáním bude zveřejněno i jméno brankáře. Jako jednička do turnaje vstoupil Šimon Hrubec, na poslední třetinu proti Švýcarům jej vystřídal Roman Will. Oba už jsou informováni, kdo z nich se postaví do brankoviště proti Bělorusům.

Češi zatím prožívají nejhorší vstup do velkého turnaje, který v samostatné historii prožili s dvěma úvodními duely bez bodu jen na Světových pohárech v letech 1996 a 2004. V historii MS takto nepovedený start ještě v dobách Československa zažili jen v letech 1971, 1986 a 1991. Do této statistiky se ale promítá rozdílná kvalita soupeřů v jednotlivých letech podle rozlosování.

🏒 Večer nás čeká třetí utkání na #mshokej, utkáme se s Běloruskem! Tak držte palce, jdeme bojovat o důležité body🦁#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/YFhLZAsHai — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 24, 2021

S Běloruskem odehrála česká reprezentace dosud 16 utkání a prohrála jediné. V dubnu 2011 v duelu Euro Hockey Challenge v Minsku zvítězili Bělorusové 3:2 po samostatných nájezdech. Na šampionátech Češi vyhráli všech devět soubojů a soupeř získal jediný bod za porážku 2:3 po samostatných nájezdech v roce 2008 v Québecu. Naposledy hráli s Bělorusy před třemi roky v Kodani a zvítězili 3:0.