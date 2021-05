Česko - Bělorusko 3:2 PP První body, moc jiných pozitiv není! Češi vydřeli výhru nad Bělorusy až v prodloužení

Slibovali dramatické zlepšení oproti úvodním dvěma prohraným zápasům na světovém šampionátu, jenže to nepřišlo. Proti Bělorusku to opět drhlo, výkon měl k ideálu daleko, a tak jediným pozitivem pro český hokejový nároďák je triumf 3:2. I když jen dvoubodový, protože vítězný gól zařídil Dominik Kubalík až v prodloužení. K dalšímu utkání nastoupí v Rize reprezentace ve čtvrtek večer proti Švédsku.

V útočných formacích českého týmu nezůstal po poslední prohře se Švýcary kámen na kameni, ve stejném složení nehrála ani jedna ze čtyř lajn. Jen na tribuně zůstali útočníci Lenc, Radil, Tomáš Zohorna a obránci Šustr s Vitáskem, pro kterého šampionát kvůli dvěma zlomeným žebrům velmi pravděpodobně skončil.

Trenér Pešán se svými asistenty Špačkem a Strakou slibovali, že fanoušci uvidí úplně jiné mužstvo než proti Rusům a Švýcarům, úvodní desetiminutovka tomu ale vůbec neodpovídala. Naopak. Bělorusové posilnění nedělním triumfem 1:0 nad Švédy byli nebezpečnější, a tak měl překvapivě mnohem více práce brankář Hrubec než jeho na MS debutující protějšek Kolosov

Ve druhé polovině úvodního dějství už však Češi převzali iniciativu a vypracovali si i několik tutovek. V těch největších ale neuspěl Sekáč ani dvakrát Smejkal, takže devatenáctiletý běloruský gólman držel čisté konto i po první periodě, v níž nakonec musel zasahovat hned devatenáctkrát.

Ve 26. minutě ale udeřili Bělorusové. Klok zblokoval přihrávku jen k Šarangovičovi a kapitán střelou pod horní tyčku otevřel skóre. Češi si museli hodně oddechnout, že už za necelé čtyři minuty odpověděl i jejich muž s céčkem na dresu. Hronek báječným pasem našel Kováře, jenž neměl problém zakončit do odkryté branky.

Vyrovnávací trefa Pešánovu družinu uklidnila a za další čtyři minuty už vedla. Při druhé přesilové hře mužstva přihrával znovu Hronek a tentokrát Zadina dokázal propálit Kolosova. Třetí branku mohl přidat ve 36. minutě Flek, jenže v sólovém úniku jej Kolosov vychytal.

Češi sice dál byli aktivnější, když už ale jejich soupeř zahrozil, bylo to nebezpečné. Tak jako při trestu Hájka, kdy Hrubec musel vytáhnout těžký zákrok proti Sergeji Kosticynovi. S blížícím se závěrem jako by se Češi lekli vítězství a začali být až příliš pasivní. Což se jim vymstilo, protože Jerjomenko v 52. minutě střelou z pravého kruhu poslal západ do prodloužení.

V jeho první minutě mohl rozhodnout Bailen, Hrubec ale udržel naději na druhý bod. Na druhé straně ujel sám Kubalík a bekhendovým zakončením rozhodl o dvoubodovém triumfu 3:2.