Pod výrazný tlak se dostali čeští hokejisté ziskem pouhých dvou bodů ze tří úvodních zápasů na světovém šampionátu v Rize. Čtvrtečním duelem se Švédy tak národnímu týmu už začíná trochu play off a nemůže si dovolit další zaváhání, pokud nechce dopustit historickou blamáž v podobě absence ve čtvrtfinále. Obránce Libor Hájek přesto nevidí důvod k panice a věří, že po dvou dnech volna přijde zlom ve výkonech i výsledcích reprezentace.

„Každý tady se snaží na maximum, jak může. Nikdo na nic nekašle. Sami od sebe ale určitě čekáme víc. Určitě není v kabině žádná depka a nesmíme ani začít panikařit, jen bychom tím naši situaci zhoršovali. Nemá cenu se v něčem utápět, naopak to chce odrazit se od dvou bodů získaných proti Bělorusku. Jen musíme už nyní přepnout na režim play off, kde taky na zaváhání není prostor," uvažuje 23letý hráč New Yorku Rangers.

K lepší pohodě měla pomoci i úterní společná týmová večeře ve městě, k níž dostali reprezentanti povolení poprvé za deset dnů nakrátko opustit striktní hotelovou bublinu. Všichni uvítali možnost vydechnout a strávit spolu nějaký čas i mimo hotel a led. „Sedli jsme si a promluvili o tom, které věci potřebujeme zlepšit. Šlo ale také o to vyčistit si hlavu, pobavit se s klukama i úplně o něčem jiném. Podobná věc je docela častá v NHL. A funguje to," přiznává Hájek.

Zatímco občas řeší týmy podobné záležitosti jen mezi hráči, úterní reprezentační večeře se zúčastnil i realizační tým. „Jsme tu všichni jako jeden tým, takže i s trenéry," ujišťuje Hájek, jenž zažil vítězství nad Švédy i Rusy při Českých hokejových hrách. „Generálka byla vítězná, všichni jsme byli optimisté," připouští.

Jenže po přesunu do lotyšské metropole začal hokejový projev reprezentace nečekaně drhnout. „Co je najednou jinak? Na to nedokážu přesně odpovědět. Všichni víme, jak to hrát, jen se k tomu musíme vrátit a navzájem se pochopit," nabádá Hájek s vírou, že během deseti dnů nikdo z reprezentantů nemohl hokej zapomenout.

„Asi je logické, že kdo byl více než měsíc na soustředění s mužstvem, má přece jen zažitější systém," přibližuje Hájek, jenž na mistrovství světa hraje poprvé. „I když to není podle plánů, pořád je to krásný a já si moc užívám, že tady vůbec můžu být. Pořád věřím, že nám dvoudenní pauza pomůže a výsledky už budou lepší. Pořád se ještě nacházíme v pozici, aby to mohl pro nás být dobrý turnaj," naznačuje nejmladší český obránce.