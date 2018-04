Jandač vítal posily ze zámoří a povolal další! Vrásky mu ale dělá Kašeho zlomenina

K hokejové reprezentaci se v pondělí v Pardubicích, kde se od čtvrtka do neděle uskuteční Carlson Hockey Games připojily tři útočné posily ze zámoří; Dmitrij Jaškin a Filipové Zadina a Chytil; brankář Pavel Francouz a nově byli povoláni i obránci Hradce Králové Martin Pláněk a Filip Pavlík. Útočníka Filipa Chlapíka zbrzdila v zámoří sněhová bouře a měl by se připojit k národnímu týmu v úterý. V pátek by pak měl dorazit forvard Detroitu Martin Frk.

V úterý večer se připojí k týmu také gólman Calgary David Rittich, nebude hrát ale v Pardubicích, až příští týden na Švédských hokejových hrách. Boj o tři volná místa pro brankáře na MS v Dánsku tak svede souboj s Francouzem, Furchem a Bartošakem.

Josef Jandač: „David Rittich přiletí v úterý večer, ale do #CHG2018 se nezapojí. Zasáhne nejspíš do zápasů až ve Švédsku.“ 🇨🇿 #spolecnetvorime #narodnitym — Hokejový nároďák (@narodnitym) 16. dubna 2018

V kádru národního týmu tak pro nejbližší turnaj figurují tři brankáři, jedenáct obránců a dvacet útočníků. V nominaci chybí zranění obránci Vojtěch Mozík s Ondřejem Vitáskem a útočník David Kaše, který v sobotním utkání ve Francii utrpěl zlomeninu prstu na ruce.

„Kašička dostal deset minut před koncem zápasu hokejkou přes prst a vyšetření bohužel prokázala zlomeninu. Domluvili jsme se, že se bude dál připravovat na ledě a příští týden půjde znovu na rentgen. Pokud by to jen trošku šlo, zkusili bychom mu nechat vyrobit dlahu, se kterou by mohl hrát," prohlásil trenér Josef Jandač.

Útočník Mory se přitom v obou přípravných zápasech ve Francii jevil ve velmi dobré formě a vstřelil dva góly. „O to víc nás jeho zranění mrzí. Opravdu vypadal moc dobře a měl by velkou šanci si zahrát na mistrovství světa," připustil Jandač.

Není to však jediná Jandačova starost. Už v předminulém týdnu totiž utrpěli zranění obránci Vojtěch Mozík (koleno) a Ondřej Vitásek (kyčel.) Oba v nominaci pro Carlson Hockey Games nefigurují. A to ještě dalšího beka Adama Poláška pobolívá rameno a útočník Řepík má zase trable se zápěstím. „Snad to ale u nich nebude taková komplikace jako u Mozíka s Vitáskem," doufá Jandač.

„Šance, že se Mozík stihne dát do pořádku před květnovým šampionátem, sice existuje, bůhvíjací optimisté ale nejsme. Vitásek byl na vyšetření u docenta Koláře a má nález takového charakteru, že minimálně deset dní s ním nemůžeme počítat. Možná i déle, takže nemusí být ani na mistrovství světa," krčí Jandač rameny.

Proto před pondělním srazem povolal do obrany zadáky Hradce Králové Martina Pláňka a Filipa Pavlíka, který může zažít reprezentační debut. „Před MS nás totiž čeká ještě šest zápasů a zranění můžou přibývat. Pak už bychom neměli kam sáhnout," vysvětluje Jandač dva nově povolané beky Mountfieldu.

Pro turnaj v Pardubicích může zapsat na soupisku 30 hráčů, aktuálně jich má však v kádru o čtyři více. „Nějakou představu, které čtyři kluky nezapíšeme, už máme, nechci ji ale ještě prozrazovat. Budeme totiž muset reagovat i na zdravotní stav hráčů," uzavírá Jandač.

Jandačův výběr odstartuje Carlson Hockey Games ve čtvrtek proti Finům, v sobotu ho čekají Švédové a turnaj pak zakončí o den později proti Rusům. V následujícím týdnu se pak český tým představí na Švédských hokejových hrách, na nich už by měl být k dispozici i útočník Dallasu Radek Faksa.