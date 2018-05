NAD(H)LEDEM: Nečasova lajna byla nejlepší. A kvalita ledu? Hrůzostrašná, tvrdí Bednář

Náš úvodní souboj na mistrovství světa se Slováky přinesl typické derby, emoce a docela hodně bruslení. Byl jsem přímo v Kodani svědkem neskutečné kulisy, kterou vytvořili čeští i slovenští fanoušci. Atmosféra byla parádní a hala málem spadla. Polovinu zápasu jsme byli jasně lepší. Kdyby se nám v koncovce víc dařilo, mohlo utkání skončit klidně 5:2, 6:2 a nikdo by se nedivil. Šancí jsme měli podstatně víc.

Chci ale taky podotknout, že kvalita ledu byla hrůzostrašná! Nešlo udělat dva metry bez toho, aby puk čtyřikrát neskočil do vzduchu. Měla vliv na průběh zápasu a byla i příčinou, že jsme nevstřelili víc gólů. Puk hodně skákal a bylo to těžké. Hala se zaplní, je v ní velké teplo a led se nedá zachladit, aby zůstal pevný. Hodně se vytváří sníh, což má hrozný dopad na rychlost puku.

Stoprocentně nás nakopne, že jsme dokázali vyrovnat devět vteřin před koncem. To je obrovská vzpruha pro sebevědomí a dnes by se právě tato skutečnost mohla hodit proti Švédům. Také je pozitivní, že se jelo na sto procent celých šedesát minut, přestože jsme v zápase neustále prohrávali. Kluci nic nezabalili a hráli pořád stejně.

Z mého pohledu byla nejlepší Nečasova lajna s Nestrašilem a Jaškinem. De facto každé střídání si vytvořila tlak. Skvělý byl Dyma Jaškin, kterému zápas opravdu sedl. Hrál výborně, kontaktně, fyzicky a cpal se do brány. Měl ještě sólový nájezd, při němž ho Ďaloga trochu dobruslil a vytlačil do úhlu, kde už to pak měl těžké.

Mladí se jevili dobře

Výborný zápas má za sebou i Martin Nečas. První dvě třetiny se sice rozkoukával, ale tu poslední měl úžasnou. Dal vyrovnávací gól a v prodloužení mohl ještě rozhodnout. Jenže gólman ho výtečně přečetl a nedovolil mu zpětnou kličku mezi nohy. Škoda, že kvůli nárazu do mantinelu nemohl zápas dohrát.

Mladí kluci se celkově jevili velice dobře. První zápasy na šampionátu jsou vždycky těžké, než si mužstvo sedne, než se rozjedou nohy. Nejsme jediným týmem, které to pociťuje. Věřím, že utkání se Švédy bude zase úplně jiné.

Bohužel nám v zápase nešly přesilovky. Když je led takhle hrubý, je potřeba je hrát jako Slováci. Takže co nejvíc střílet, házet puky na bránu a tlačit se do ní. To je jediný recept.