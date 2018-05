Hokejisté Švédska potřetí na MS vyhráli, k vidění byla pořádná řežba

Švédům se ideálně vydařil začátek, do vedení se dostali již po 24 sekundách hry, kdy otevřel skóre po souhře elitní formace Seveřanů Rakell. Další gól vstřelil favorit hned v první přesilové hře, kdy překonal brankáře Quemenera kapitán Backlund, který tečoval střílenou přihrávku Petterssona.

"Rychlý gól nám pomohl, ale více jsme se uklidnili až po druhém. Turnaj bude ale ještě dlouhý a my si z dnešního zápasu musíme odnést to pozitivní. Francouzi moc šancí neměli, a když se do nějaké dostali, skvěle nás podržel brankář," řekl útočník Rickard Rakell.

Švédové měli střeleckou převahu, vytvářeli si šance, další gól však přidali až ve druhé třetině, kdy se prosadil obránce Ekman-Larsson. Své příležitosti měli i Francouzi, brankář Nilsson, jenž dostal šanci místo Hellberga, byl ale pozorný.

Druhou polovinu utkání poznamenala řada šarvátek, které pramenily i ze sporného momentu před třetím gólem, kdy Adam Larsson tvrdě atakoval Leclerca.

"Doufám, že zákrok bude přezkoumaný a přijde za něj dodatečný trest. Náš hráč jej odnesl krvavým zraněním," řekl kouč Francie Dave Henderson. Larsson však věří, že se nic takového nestane. "Myslím si, že to byl čistý zákrok a pokud by přišel trest, byl bych překvapený," uvedl švédský obránce.

V přesilové hře uzavřel skóre devatenáctiletý talent Pettersson, který letos startoval i na juniorském světovém šampionátu.