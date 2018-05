Jandače mohla těšit pouze výhra nad Rakušany, na čtvrtfinále má tři tipy

„Měli jsme i proti Rakušanům výborný vstup a dali rychle dva góly. Pak jsme se ale zadrhli, přestali hrát to svoje, jakoby se mužstvo uspokojilo," tvrdil Jandač, jenž chtěl vidět jednoduchost v koncovce, ale místo toho reprezentanti podle něj strašně moc akcí přehrávali a ztráceli kotouče. „Rakušani se osmělili, začali kousat a v poslední třetině jsme uhájili jednobrankové vítězství, ale s předvedenou hrou nemůžeme být vůbec spokojeni," mínil trenér.

Důrazně ale odmítal, že by hráči postrádali motivaci, když v zápase prakticky o nic nešlo. „Pořád to byl ale zápas mistrovství světa a chtěli jsme ze skupiny vystoupit vítězstvím, abychom se připravili na to čtvrtfinálové utkání, které bude už samozřejmě úplně o něčem jiném," uvedl Jandač.

Za nejlepší při sedmém českém vystoupení označil Nečasův útok, jehož křídla Hyka s Kubalíkem se postarala o tři ze čtyř českých gólů do rakouské sítě. „Vlastně nám to utkání vyhrál a je dobře, že se ofenzivní síla může takhle rozložit, i když v tom klíčovém duelu, který teď přijde, bude potřeba, aby zahrály všechny lajny," dodal trenér.

Na úterý se chystá Jandač udělit reprezentantům zřejmě úplné volno, a pak se začne řešit přesun do Herningu. Češi každopádně vyhlíží čtvrtfinálového soupeře. „Předpokládám, že dostaneme někoho z tria USA, Finsko, Kanada a na ty se začneme chytat už teď, i když konkrétní jméno soupeře budeme znát asi až v úterý večer," řekl Jandač.

Kdo půjde ve čtvrtfinále do branky?

Podle soupeře se zřejmě chystá určit i gólmana pro čtvrtfinále. Na zámořského soka by šel zřejmě Rittich chytající NHL, na Finy by se nabízel spíš Francouz. „Počkáme si, až budeme vědět, kdo na nás vyjde a uvidíme," tvrdil Jandač.

Národní tým se ke čtvrtečnímu duelu proti druhému týmu z tabulky skupiny B vydá do Herningu pouze na otočku. Každopádně se bude vracet do Kodaně, buď aby v hlavním městě o víkendu svedl boje o medaile, nebo už v pátek ráno odletěl jako poražený čtvrtfinalista domů.

Jméno městečka ležícího 310 km západně od dánské metropole se v české kabině skloňuje čím dál častěji, mužstvo už musí počítat s 3,5 hodinovou jízdu autobusem. Trenér zvažuje, jestli i ve středu jít ještě v Kodani na led, a pak teprve vyrazit. Nebo nejdřív odjet do Herningu a zatrénovat si až večer tam, aby hráči únavu z cesty vybruslil. „Zatím to vypadá spíš pro tu variantu středečního tréninku v Kodani, ještě před tím než sedneme do autobusu," uzavřel Jandač.