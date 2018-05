Viděl jsem tváře, které věřily, že to otočíme. Bohužel, litoval Krejčí

První třetina nevyšla, druhá byla úplně jiná, co se stalo v šatně?

Hráli jsme na špičkách, ne na patách a vrátili jsme se do zápasu. Pár šancí na 3:2 bylo, ale nic tam nepadlo. Po první třetině jsme ukázali charakter a bojovali jsme až do konce. Nic se nedá klukům vytknout, ale bohužel. Potkaly se dva dobré týmy, jeden musel jet domů. Tenhle zápas bude hodně mrzet.

O to více, že jste se dokázali srovnat a vrátit do zápasu?

My jsme věřili, měli jsme tlak, šance. Měli jsme obrovskou šanci, překvapili jsme je ve druhé třetině, jak jsme na ně vlítli. Byli jsme blízko, tohle bude mrzet dlouho.

S koncem zápasu vaši lajnu s Davidem Pastrňákem a Dmitrijem Jaškinem posílali trenéři na led ob střídání, jak jste na tom byl se silami?

Cítil jsem se pořád dobře, poslední dvě a půl minuty jsem hrál v kuse, takže v poslední minutě to už bylo těžší, ale i tak jsme měli šance.

Jaká byla vůbec situace v šatně po první třetině?

Trenéři provedli pár změn, řekli nám, co máme dělat, fungovalo to dobře, ale bohužel.

Jde tento konec srovnat s vyřazením Bostonu v play off Stanley Cupu?

Jsou to dvě porážky, které budou mrzet hodně dlouho, ale nedají se moc srovnávat. Mistrovství světa je mistrovství světa, na NHL jsem nemohl koukat jako malý kluk, nemohl jsem být vzhůru, tehdy to nebylo ani v televizi. Nároďák byl vždycky můj sen, NHL takový nerealistický. Pamatuju si ten pocit, když jsme vyhráli medaili v Helsinkách, to byl jeden z nejlepších pocitů v kariéře. Věřil jsem, že to dneska půjde, moc jsem věřil, Francík chytal výborně, podržel nás.

Bylo vidět, že vaši lajnu Američané více hlídali?

Věděli jsme, že tam někoho pošlou, ale to není nic nového. V NHL se hrají hodně osobky, přesto jsme si vytvořili hodně šancí, byli jsme připraveni na cokoliv.

Jak byste ohodnotil tým, který jste na turnaji poznal?

Kluci podali výborný výkon. Čtvrtfinále mluví samo za sebe. Prohrávali jsme 0:2, srovnali a mohli vést. Viděl jsem ty tváře, které věřily, že to otočíme. To je charakter jako blázen, nic se nedá nikomu vytknout. Mladí hráli výborně, to je skvělý do budoucna. Červus tam dneska neskutečně jezdil, rozdával to tam, bojoval, ale nespadlo mu to tam. Ostatní kluci hráli taky dobře.

Roman Červenka nedal na turnaji gól...

Tohle je o jednom zápase, on hrál fakt výborně, chtěl být ten rozdílový hráč, ale bohužel mu to tam nespadlo. Roman ukázal, jaký je hráč, nemá cenu to tady rozebírat, přijeli jsme sem jako tým a neuspěli jsme jako tým. Nemá cenu ukazovat prstem.

Když vás trenéři osloví příští rok, přijede na mistrovství světa?

Když bude zájem, osloví mě, tak určitě.