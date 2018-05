Jedničky i propadáky. Právo a Sport.cz hodnotí výkony českých hokejistů na MS

Nejdelší medailový půst hokejové reprezentace v historii samostatné České republiky trvá a natáhne se minimálně do příštího mistrovství světa na Slovensku už na sedm let. Po čtvrtém místě z únorových olympijských her v Pchjongčchangu hokejisté na turnaji v Kodani a Herningu ztroskotali ve čtvrtfinále s USA. Přesto Češi vyhráli šest z osmi zápasů a někteří hráči z výběru trenéra Josefa Jandače přesvědčili o svých kvalitách, především první útok z NHL ve složení Krejčí, Jaškin, Pastrňák. Jiným se ovšem šampionát moc nepovedl. Podívejte se, jak Právo a Sport.cz hodnotí výkony jednotlivých českých hokejistů na MS.