OČIMA LEGENDY: Švédové jsou na trůnu zaslouženě, za nás si vozili i vlastní vodu

Chtěl jsem si jít lehnout, ale nešel, finálový zápas byl nádherný. Tohle bylo skvělé zakončení mistrovství světa. Švýcaři se zaslouženě dostali do finále, předváděli prima hokej. A vezměte si, že my jsme je porazili ve skupině. Titul mistrů světa patří Švédům zaslouženě, není náhoda, že neprohráli asi sedmnáct utkání v řadě.

Když se podívám na šampionát celkově, tak jsme sice skončili na sedmém místě, ale rozdíly jsou velmi malé, jinak bychom nemohli Švýcarsko porazit v základní skupině. Jdeme dobrou cestou, chce to využívat mladý kluky a pracovat. Udělali jsme krok, máme se na co těšit, kluci chtějí něco dokázat.

Mistrovství světa bylo jinak moc hezký. Překvapení bylo Finsko, Kanada, týmy, které měly jiné plány, větší a odvážnější. Myslel jsem si, že Kanaďané budou hrát lépe, ale sezóna je dlouhá.

Švédové obhájili titul, mají na mistrovství světa neuvěřitelnou bilanci, to není náhoda. Jsou zaslouženě na trůnu. Od brankáře až po útočníky zkrátka skvělí. I my máme šanci uspět a vrátit se, když to dokáže Švédsko, Švýcarsko, země, které jsou stejně velké jako my. Tohle by pro nás měla být motivace.

Každý se ptá, proč Švédové vládnou? Jednou jsem se bavil s generálním sekretářem švédského svazu, když jsme hráli proti starým pánům Švédska. Oni svoje know-how ale neprozradí. Já si pamatuju, když jsem před třiceti lety hrál za národní mužstvo, Švédové si přivezli vlastní vodu, já tomu nevěřil. Oni nám to vysvětlili tím, že naše voda není dobrá na svaly. Říkal jsem si, co blbnout, ale rozhodují maličkosti.

Na turnaji bylo vidět, že měli skvělý pohyb, fyzičku. Nikdy neměli tak velkého gólmana, teď chytal famózně. Sedmnáct zápasů v řadě na mistrovství světa vyhrát není náhoda. Oni dokážou vyhrát třeba jen o gól, ale o gól neprohrají.

My jsme skončili sedmí, ale když to vezmu, tak od pátého do sedmého místa to je v podstatě stejný, tohle není až tak důležitý. Podstatnější je, že jsme nastartovali trend s nasazováním mladých kluků. Pokud se takový šikovný mladý kluk objeví ve dvacítce, osmnáctce, hned ho vzít do tréninkového kempu áčka, zkusit ho na Euro Hockey Tour. Nečekat, talentů je málo. Pochybovalo se o Martinu Nečasovi, ale on v Dánsku zahrál výborně. Kluci musí cítit, že šanci dostanou.

A další věc, což už je tedy pro nového trenéra. Pracovat s menším počtem hráčů, ne s šedesáti. Nám pan Gut a Starší věřili, je to sice třicet let zpátky, ale ta jistota od trenérů je důležitá stále. Rotace ano, ale rozumná. Potom vám to kluci vrátí na ledě, chtějí něco dokázat. Letos jsme vykročili správným směrem, dostali šanci mladí, teď udělat druhý krok a příští rok je zase šance. Jsem optimista. Nemáme tolik hráčů, ale měli bychom si jich vážit a opatrovat je. Nejhorší je, když je velký pohyb hráčů, oni jsou pak nervózní, ale nikomu to neřeknou. Pokud bude důvěra, na mistrovství světa vám to vrátí.