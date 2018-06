Svrhnout Gretzkého? Jágr se pokoušel hrát do šedesáti a stejně to nedokázal, řekl Ovečkin

Zatímco Stanley Cupu se v právě skončené sezóně dočkal vůbec poprvé v kariéře, Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ročníku NHL přebíral ruský útočník Washingtonu Alexandr Ovečkin díky 49 přesným zásahům už posedmé za třináct let strávených v nejlepší hokejové soutěži planety. Když se dvaatřicetiletý levý křídelník vrátil ze zámoří domů do Moskvy, zajímalo ruské novináře, jestli nepomýšlí na překonání rekordmana v počtu vstřelených branek Waynea Gretzkého, který jich v NHL nasázel 894...

Na první pohled se to může zdát jako nereálná mise. Vždyť legendární „The Great One" má na ruského patriota, jemuž v historickém pořadí kanonýrů aktuálně patří devatenáctá příčka, k dobru 287 gólů.

V sedmi ze třinácti sezón v Capitals Ovečkin dokázal nasázet alespoň padesát branek, v té poslední zůstal jednu trefu pod touto hranicí. Pokud by v podobné produktivitě pokračoval i v dalších letech, potřeboval by na sesazení Gretzkého vydržet ještě šest sezón. To znamená do svých osmatřiceti, což už tak nemožné není...

Historicky nejlepší střelci NHL 1. Wayne Gretzky 894 2. Gordie Howe 801 3. Jaromír Jágr 766 4. Brett Hull 741 5. Marcel Dionne 731 6. Phil Esposito 717 7. Mike Gartner 708 8. Mark Messier 694 9. Steve Yzerman 692 10. Mario Lemieux 690

„Proč ne, ale myslím, že tento rekord již není k překonání. Museli byste hrát do šedesáti, aby se vám to povedlo. Jágr se o to pokoušel, ale stejně to nedokázal," usmál se Ovečkin v rozhovoru pro ruský Sport-Express a zmínil kladenského odchovance, jenž v poslední sezóně nastupoval za Calgary v pětačtyřiceti letech.

„Hokej už je úplně jiný, než dřív býval. Změnil se a všechno je v něm dnes mnohem těžší. Abych rekord překonal, musel bych dávat 50 gólů za sezónu. A to je sakra těžký úkol. Ale proč se o to nepokusit. Uvidíme," dodal Ovečkin.