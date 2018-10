Rozjetý Pastrňák znovu úřadoval, obhájce titulu si připsal ostudný debakl

David Pastrňák přispěl další brankou k vítězství Bostonu Bruins nad Edmontonem 4:1. Debakl 0:6 naopak schytali obhájci titulu z Washingtonu, kteří nestačili na New Jersey. Nedaří se ani finalistovi posledního ročníku hokejistům Vegas Golden Knights, které od porážky na ledě Pittsburghu neuchránila ani Noskova úvodní branka.

David Pastrňák zažívá povedený vstup do sezóny. Po posledním čtyřbodovém představení proti Ottawě se střelecky prosadil i v dalším zápase s Edmontonem, kdy se postaral o úvodní branku. Havířovský rodák se prosadil z přesilové hry a vyrovnal tak stav utkání na 1:1. Domácí přidali do konce první třetiny ještě dvě branky díky Marchandovi a Nordströmovi, výhru pojistil trefou do prázdné branky při power play hostů Bergeron.

Vůbec se nedařilo obhájcům titulu. Hokejisté Washingtonu schytali na ledě New Jersey debakl 0:6 a připsali si tak vůbec první porážku po šedesáti minutách v sezóně. Ďáblové naopak vyhráli i svůj druhý zápas nového ročníku. Hlavním katem Ovečkina a spol. se stal Kyle Palmiery, který se postaral o obě branky v úvodní třetině.

Povedený vstup se sezóny zažívají i hokejisté Colorada, kteří si připsali třetí vítězství ze čtyř odehraných zápasů. V tom posledním jasně kralovali na ledě Buffala, když zvítězili 6:1. O svém vítězství rozhodli již v první třetině, kterou ovládli 3:0 i díky dvěma využitým přesilovým hrám. Dvě branky Avalanche si připsal Nathan MacKinnon, za domácí korigoval ve druhé třetině Beaulieu.

Zatím vůbec se v jejich historicky druhém ročníku v NHL nedaří hokejistům Las Vegas. Překvapiví finalisté minulé sezóny ztratili čtvrtý z pěti odehraných zápasů, když padli na ledě Pittsburghu 2:4. Rytíři přitom začali výborně, o úvodní branku se postaral v sedmé minutě Tomáš Nosek, hosté však především díky hattricku Philla Kessela skóre otočili a připsali si letošní vůbec první vítězství po základní hrací době.

Ani ve třetím utkání nového ročníku se v sestavě Montrealu neobjevil Tomáš Plekanec a jeho tým nakonec padl na domácím ledě s Los Angeles 0:3. Hlavní krok k dvěma bodům udělali Králové již v první třetině, kdy se trefili Kempe a Amadio. Třetí gól přidal v závěrečné třetině Carter. Hostující gólman Jack Campbell pochytal všech čtyřicet pokusů Canadiens a mohl slavit čisté konto.

