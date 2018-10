Fenomenální Rittich! Na českého brankáře se hrne chvála ze všech stran

Šestadvacetiletý gólman nastoupil teprve do třetího zápasu tohoto ročníku. Do druhého jako jednička. A stejně jako v prvním případě proti Coloradu (3:2 v prodloužení), dokázal mužstvo dovést k vítězství. Navíc si 44 zákroky vylepšil svůj rekord v počtu zlikvidovaných střel. Po zásluze byl vyhlášen první hvězdou utkání.

„Cítil jsem se skvěle a rád bych poděkoval obraně. Pro gólmana je lepší, když na něj jde 30 nebo 40 střel než 15. Je mi jedno, kolik šancí měli. Pravda ale je, že ve třetí části musíme hrát lépe. Hlavní je, že jsme vyhráli," konstatoval jihlavský odchovanec, který u Flames plní roli dvojky za Mikem Smithem.

Sestřih duelu Rangers - Flames

„Nesčetněkrát nás zachránil. Tvrdě pracuje, má skvělý přístup a je to neuvěřitelný spoluhráč. Dnes by to bez něj bylo úplně o něčem jiném. Na těchto dvou důležitých bodech má hlavní zásluhu," pochválil českého brankáře kouč Calgary Bill Peters.

„Každý zápas je pro mě důležitý. Když jdu do branky, chci předvést to nejlepší. Být náhradníkem je těžké. Moc si nezachytáte, ale když už dostanete příležitost, musí se vám dařit," uvědomuje si Rittich.

Nestačil jen na přesnou ránu do horního růžku z hole švédského centra Miky Zibanejada, jenž v přesilové hře ve 47. minutě snižoval na průběžných 1:3. O minutu později se ale český brankář blýskl při střele Jespera Fasta a následné dorážce Zibanejada.

Pochvala i od kouče soupeře

„V závěrečné třetině jsme trochu polevili, ale v tu chvíli převzal Rittich hlavní roli. Pro tým je důležité, když se může spolehnout na někoho, kdo hraje tak dobře, a přitom nastupuje jen do každého třetího nebo čtvrtého utkání," uznal jeden z dvougólových střelců Plamenů Garnet Hathaway.

Slova uznání na Ritticha adresoval i další útočník Johnny Gaudreau, který se taktéž do střelecké listiny zapsal dvakrát, čímž překonal hranici 300 bodů v NHL. „Předvedl výborný výkon, jsem za to moc rád. Nechytá tolik zápasů, kolik by chtěl, ale když už si do branky stoupne, tak se o něj můžeme opřít."

„(Rittich) chytal opravdu dobře. My ale musíme najít způsob, jak využít naše šance," litoval naopak kouč Rangers Dave Quinn.