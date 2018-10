Brankář Mazanec se vrátil z prvního týmu Rangers na farmu do AHL

Český hokejový brankář Marek Mazanec se po čtyřech dnech vrátil z prvního týmu New York Rangers na farmu do Hartfordu do nižší AHL. Během té doby sehráli Rangers jeden domácí duel proti Calgary a sedmadvacetiletý odchovanec Písku přihlížel z lavičky počínání jedničky Henrika Lundqvista při porážce 1:4. Mazanec na první start za Rangers v NHL stále čeká.