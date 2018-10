České hvězdy v NHL proti sobě? Voráček hudral. Bratia to zařídili, smál se v Bostonu Nedvěd

Chutnější menu, než je z českého pohledu souboj hokejistů Bostonu s Philadelphií, současná NHL nenabízí. Na jedné straně Davidové Pastrňák a Krejčí a proti nim Jakub Voráček s Radko Gudasem. Do hlavních rolí se ovšem ve čtvrtek v TD Garden pasovali hráči ze Slovenska.

„Bratia to zařídili," hlaholil po utkání před kabinami generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, jenž byl v Bostonu obhlížet formu hráčů, kteří by mohli příští rok dorazit na mistroství světa právě na Slovensko.

Elitní české útočníky zastínili hráči pověření zcela opačnými úkoly. Jednačtyřicetiletý obránce Zdeno Chára vstřelil dva góly a jeho krajan Jaroslav Halák pochytal všech 26 střel, které mířily na bostonskou branku. Voráčkova rána v přesilovce ho sice překonala, jenže puk se odrazil ven od tyčky.

„Trend je bohužel takový, že slovenských hráčů ubývá. Ale já se na to nedívám tak, že Slováci teď zastínili Čechy. Chalani zahráli všichni velmi dobře, ať už Krejča, Pasta nebo Zdeno. Dva body jsou doma a když je k tomu nula, tak je to ještě lepší," rozpovídal se nemluva Halák.

Na rivalitu se mezi českými hokejisty opravdu nehraje. Po zápase se také čtyřka z Bostonu a Flyers sešla na pokec v útrobách haly a kromě Nedvěda je doplnil i Voráčkův táta Milan navlečený do synova dresu. Hráči se pak ani na vteřinu nebránili společné fotce a Pastrňák polooblečenému spoluhráči Krejčímu půjčil sako.

Nedvědovo místo zůstalo prázdné

Nedvěd si na přehlídku nejlepších Čechů zařídil s předstihem akreditaci, ale jeho zamluvené místo na novinářské tribuně zůstalo prázdné. Nečekaně se pak ovšem v kožené bundičce zjevil v útrobách haly, aby českou partu přišel pozdravit.

„Koukat na hokej seshora je totiž festival ztraceného času, tak jsem poprosil tady mistry, aby mě posunuli trochu k ledu," ukazoval Nedvěd na bostonské Čechy. „A pak taky nikdy nevíš, někdo nebude ve formě, tak jsem si říkal, že třeba naskočím," dodal skvěle naladěný GM českého nároďáku.

To Voráček moc důvodů k veselí neměl. „Je sice pravda, že tolik Čechů a Slováků v jednom zápase se jen tak nevidí, ale taky si myslím, že na koukání to zrovna moc nebylo," tvrdil forvard z Philadelphie a Nedvěd mu dal jen za pravdu: „První třetina byla nemastná, neslaná. Pro Philly určitě byla k mání. Kluci říkali, jak hrají Flyers každý zápas 6:5, ale já si po pár minutách říkal, že tady v Bostonu to bude jiné..."

A to i díky tomu, jak se předvedli Slováci z Bruins. „No jo, Halák chytal dobře, ale my dali za dva zápasy jeden gól, a to prostě musíme zlepšit," hudral Voráček.

Vítězná nálada tak panovala v domácí kabině a televizní štáby tam naháněly slovenské borce. „Pokaždé, když někdo vysloví v Bostonu Chárovo jméno, tak je jasné, jak respektovaný hráč to je. Jeho zkušenosti se nedají ničím nahradit. Zdeno je výborný lídr v kabině i mimo ni," pochválil Halák Cháru, jenž v závěru zaskočil za Pastrňáka a do prázdné branky při power play svým druhým gólem upravil stav na konečných 3:0.

Český útočník přitom chvíli předtím před odkrytou brankou pohořel. „Trefil jsem obránce do nohy. To se stane," mávl rukou Pastrňák. Druhou desítku svých gólů v sezoně tak bude mít šanci načít v sobotu proti Montrealu.

Další festival česko-slovenského hokejového umu mezi Bostonem a Philadelphií se pak bude konat zase 16. ledna, ale to už na ledě Flyers.