NHL v Praze? Slavná liga se má do Česka vrátit příští rok

Po devíti letech by se příští rok měla v Praze opět hrát NHL. O návratu elitní zámořské soutěže do O2 areny jedná s vedením ligy podnikatel Tomáš Petera. Zatím není jasné, které týmy by se mohly v české metropoli představit.

„Blížíme se k závěru, vidím to velmi pozitivně, nicméně finální výkop určitě přijde ze strany NHL," řekl Petera Mladé frontě DNES. Podle listu by pak měly kluby NHL jezdit do Prahy každý rok až do roku 2023 a sehrát v Česku celkem tři ligové zápasy a dvě přípravná utkání.

O2 arena hostila zápasy NHL poprvé před deseti lety, kdy se na jejím ledě dvakrát utkali o ligové body New York Rangers a Tampa Bay. NHL se vrátila ještě na úvod sezóny v říjnu 2010, kdy se v Praze odehrály dva zápasy Bostonu s Phoenixem.