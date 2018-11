Podle Bettmana by NHL mohla zahájit příští ročník v Praze

Komisionář NHL Gary Bettman prohlásil, že by příští ročník nejslavnější hokejové ligy mohl odstartovat zápasem v Praze. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před prvním duelem Global Series mezi Floridou a Winnipegem v Helsinkách. Vedle Prahy chce NHL v následující sezoně zavítat i na další tři místa v Evropě.

"Snažíme se finalizovat přípravná utkání v Německu a Švýcarsku. Nacházíme se v plánovací fázi. Předběžně zatím přemýšlíme o tom, že sezonu zahájíme v Praze a v listopadu se dvakrát představíme ve Stockholmu. Je to na plánovací komisi, nic není oficiální. Neřeknu vám žádná data, žádné týmy, ale rýsuje se to," řekl Bettman.

Do Prahy by se duel základní části NHL mohl vrátit po devíti letech. V roce 2010 nastoupily v O2 areně ve dvou duelech Boston s Phoenixem. Boston se předtím představil i v přípravě v Liberci proti domácím Bílým Tygrům.

O dva roky dříve hostila česká metropole duely NHL premiérově a čeští fanoušci měli možnost sledovat dva zápasy New York Rangers s Tampou Bay. Rangers zavítali do Prahy ještě v přípravě na soutěžní vystoupení ve Stockholmu a v Tipsport Areně se představili proti pražské Spartě.

Možnost zahrát si doma v Česku by přivítali i oslovení hokejisté. „Když nás tam dotáhnou, tak bych to bral všema deseti," netajil se obránce Flyers Radko Gudas. „Když jsem viděl kluky, jak jedou do Švédska, tak bych si chtěl taky doma zahrát," uvedl pro Sport.cz.

Představa souboje Flyers o body před českými diváky rozparádila i Jakuba Voráčka. „To by byla další meta v mé kariéře, která by byla nezapomenutelná. Četl jsem něco o pěti letech, moc bych si přál, abych toho byl součástí," řekl Voráček, kterému by patrně v hledišti museli vyblokovat vlastní sektor. „Stovka lístků by se mi určitě hodila."