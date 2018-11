V defenzivní bitvě se Pastrňák neprosadil a Boston těsně padl

Pořádně vyrovnané souboje nabídl páteční program kanadsko-americké NHL. Hned pět zápasů došlo až do nastaveného času. Češi se tentokrát do statistik nezapsali vůbec. Nejlepší střelec NHL David Pastrňák se počtvrté za sebou do listiny kanonýrů nezapsal, ostatně jako nikdo z jeho spoluhráčů včetně Jakuba Zbořila, který si připsal premiérový start v NHL.