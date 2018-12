Konečně. Sedlák se dočkal v NHL premiérové trefy v sezoně

Sedlák, který v posledních dvou zápasech do hry nezasáhl, se trefil v elitní zámořské soutěži téměř po roce. Naposledy se zapsal mezi střelce 20. prosince loňského roku proti Torontu.

Ve čtvrtečním duelu srovnával na 1:1 krátce poté, co dal jediný gól hostů Dustin Brown. Rodák z Českých Budějovic si najel do brankoviště a pohotově usměrnil do brány bekhendovou přihrávku Olivera Bjorkstranda.

„Konečně to tam spadlo. Párkrát jsem měl před sebou odkrytou bránu, ale ani jsem neměl čas o tom přemýšlet. Bjorkstrand to zahrál parádně. Pro mě už to bylo snadné," chválil spoluhráče Sedlák.

Blue Jackets, kteří předtím prohráli dvě utkání za sebou, zásah českého forvarda nabudil a především zásluhou dvou gólů Artěmije Panarina dovedli zápas k vítězství.

Rozporuplný večer prožil gólman Caroliny Petr Mrázek, který držel proti Montrealu prvních 34 minut čisté konto, pak ale inkasoval hned pětkrát a jeho tým nakonec v Montrealu podlehl 4:6. Mrázek si připsal 34 úspěšných zákroků.

"Montreal nás rozebral, ale dostat pět gólů jsem si nezasloužil," hodnotil Mrázek ve zprávě na svém facebookovém profilu.

Za Carolinu dvakrát skóroval osmnáctiletý ruský talent Andrej Svěčnikov. Dvojka letošního draftu má v sezóně na svém kontě už osm gólů. Za Montreal si připsal dva zásahy Jeff Petry. Tím druhým pečetil výhru domácích do prázdné brány.

Faksův gól nakonec nepomohl

Radek Faksa otevřel skóre v San Jose svým pátým gólem v sezóně, když do brány dorazil puk odražený od tyčky po střele obránce Juliuse Honky. Pak ale přišly chvíle domácího Tima Meiera, který dvěma góly zápas otočil.

Ve třetí třetině pak Sharks odskočili na dvougólový rozdíl, když se Šimkovo nahození od modré po několika tečích dostalo před odkrytou bránu na hokejku skórujícího Thorntona. na vítězství domácích už nic nezměnil ani kontaktní gól Mira Heiskanena