Jágr se zjevil v NHL. Vyhlédl si parťáka do útoku

Byl to pro něj speciální večer. Po minulé sezoně se hokejový útočník Scott Hartnell po sedmnácti letech strávených v NHL rozhodl pověsit brusle na hřebík a ve čtvrtečním utkání mezi Philadelphií a Nashvillem, tedy týmy, v nichž strávil shodně sedm let, mu vedení Flyers připravilo slavnostní rozlučku. S gratulacemi přišla spousta jeho bývalých spoluhráčů včetně Jaromíra Jágra.

S Jágrem si Hartnell zahrál za Letce v sezoně 2011/12 a pro dnes šestatřicetiletého Kanaďana šlo o nejlepší ročník v NHL, když vstřelil 37 branek a přidal 30 asistencí.

Hartnell před čtvrtečním zápasem vhodil mezi kapitány Philadelphie Girouxe a Nashvillu Josiho buly a pak už mohl na kostce nad ledem pozorovat gratulace od svých někdejších parťáků.

S jednou z nich přispěchal i Jágr, který NHL opustil minulou sezonu a nyní se jako majitel prvoligového Kladna snaží po zranění o návrat k zápasům.

I když Jágr nepřišel jen s gratulací. Neodpustil si svůj tradiční humor. „Hartsy, je to velký večer pro tebe. Ale abych byl upřímný, pořád hraju hokej. A hledám k sobě do lajny někoho, kdo je pomalejší než já. A vím, že ty by ses na to perfektně hodil," říkala legendární 68 na předtočeném videu a snažila se udržet kamennou tvář.

Těžko říct, jestli se jednalo jen o vtip. Každopádně kladenská formace Jágra s Plekancem a Hartnellem, který v NHL odehrál 1249 zápasů, by byla hodně zajímavá.

„V každém případě si to užij, chybíš mi. A chybíte mi i vy, fanoušci Philadelphie," zakončil Jágr svůj vzkaz.