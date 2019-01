Jak Pastrňák zaskočil spoluhráče? Po gólu začal mávat rukama

„Výborná atmosféra, moc jsme si to užili. Jsem rád, že jsme vyhráli, děkujeme všem fanouškům, že přišli," řekl Pastrňák po výhře 4:2 do kamery.

Druhá největší návštěva v historii NHL, tentokrát šlo už o šestadvacátý zápas pod širým nebem. Ty postupně na Nový rok putují po zámořské soutěži a lákají desítky tisíc fanoušků. Rekord v návštěvnosti drží rok 2014, když utkání Toronta s Detroitem vidělo neuvěřitelných 105 491 diváků.

Bostonský David Pastrňák (88) jásá po gólu proti Chicagu.

Nam Y. Huh

Pastrňák vyrovnal ve 13. minutě v přesilové hře na 1:1. Následně začal střídavě podupávat nohama a mávat rukama, což některé spoluhráče překvapilo.

Winter Classic 2019: Chicago Blackhawks - Boston Bruins.

Matt Cashore

Jako hvězdný LeBron

"Trochu mě to zaskočilo. Nikdy předtím to neudělal. Když se vám podaří skórovat v takovém utkání, můžete si dělat, co chcete. Pasta a LeBron si jsou velmi podobní," prohlásil z legrace Pastrňákův spoluhráč Brad Marchand, který trefou do prázdné branky pečetil konečný výsledek.

Za Bruins si připsal nahrávku i David Krejčí, v dresu poražených Blackhawks zase David Kämpf.