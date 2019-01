Krásné gesto ruské hvězdy! Pozůstalým po tragédii věnovala čtyři miliony rublů

Malkinem zaslaná suma poputuje na konto v bance, které je určeno těm, kteří v poslední den loňského roku přišli o své blízké. Výbuch plynu v jednom z domů v Magnitogorsku si vyžádal 39 obětí na životech. Podle Malkina k výbuchu došlo jen nedaleko od místa, kde vyrůstal a kde stále žijí jeho rodiče.

Útočník Pittsburghu vyjádřil podporu rodákům z Magnitogorsku už na začátku roku, když do zápasu s NY Rangers nastoupil s bruslemi, na nichž stály nápisy „Magnitogorsku, jsme s tebou" a „Magnitogorsku, jsi v mém srdci".

„Chtěl jsem si dát něco na dres, ale to pravidla NHL jednotlivcům neumožňují. Nápis na hokejce by zase nebyl viditelný. Proto jsem se rozhodl pro brusle. Viděl jsem to u basketbalistů v NBA, kteří si někdy popíší tenisky," vysvětloval tehdy Malkin pro ruský Sport-Express.