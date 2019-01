Hertl, ten který „zesměšnil“ soupeře. Teď zboural Tučňáky a dál rozdává úsměvy

Další velký zářez mezi elitou si připsal hokejový útočník Tomáš Hertl a potvrdil, že píše svoji nejlepší sezonu NHL. V pětadvaceti letech jde už o šestou v dresu San Jose. Naposledy zboural hattrickem Pittsburgh, Žraloci vyhráli 5:2. Krásná akce, dorážka, střela do prázdné branky a stovky čepic zasypaly led. Zase se mohl smát. Tak jako to umí už z dob, kdy nosil dres Slavie.

„Znovu jsme ukázali to nejlepší, všech dvacet chlapů a Jones. Jsem šťastný za každého na ledě, protože vyhráváme, to je nejdůležitější, pak je hodně legrace. Nezáleží, kdo dá gól, je to o tom, jestli vyhrajeme zápas, nebo prohrajeme," cituje server nhl.com Hertla.

Pamatujete na začátky slávistického odchovance v NHL? Jeden moment mu nikdo neodpáře. Psal se říjen 2013 a Hertl vstřelil čtyři góly v jednom utkání. Při posledním zakončil s hokejkou mezi nohama a trefil puk pod víko. Trefa za rozhodnutého stavu, Žraloci porazili New York Rangers 9:2. Radost, euforie a fanoušci zpozorněli. Kdo je ten kluk?

„Pustím si rádio, kde se sportu ani moc nevěnují, a najednou slyším, že Hertlík dal za San Jose čtyři góly. Málem jsem naboural," okomentoval tehdejší moment Jaroslav Bednář, bývalý spoluhráč ze Slavie.

Čtyři góly Hertl stihl za 11 minut a 12 vteřin, tolik času strávil na ledě. „Je to jako ve snu, i když trochu šílené. Nikdy jsem nedal v zápase víc než dva góly," nevycházel z údivu v devatenácti letech český útočník. Na tribuně dokonce rozplakal a dojal mámu, která nemohla jeho výkonu uvěřit. Stejně jako komentátoři TSN, kteří ho za poslední trefu ale kritizovali, podle nich mělo jít o zesměšnění soupeře. Obrázek ať si udělá každý sám. Hokej má bavit, a to se právě stalo.

https://www.facebook.com/SanJoseSharks/posts/10156363646147669

Raketový start v NHL, jenže křivka nabrala také opačný směr. A to i kvůli zraněním. V klubu přesto tomuto nadějnému forvardovi věřili a on s přibývajícími roky a zkušenostmi hraje čím dál větší roli v týmu.

Proti Pittsburghu si připsal druhý hattrick v zámořské soutěži a dosáhl už na 100 gólů v NHL.

Hertl bodoval v pátém utkání v řadě. V nich 5 branek vstřelil a na 3 přihrál. V sezoně odehrál 43 zápasů a získal 41 bodů (19+22) a míří za nejproduktivnějším ročníkem. Pokud bude pokračovat v nastoleném tempu, výrazně si polepší. V sezoně 2015/2016 a té minulé nasbíral shodně 46 bodů.

Hertla si Sharks vybrali v roce 2012 v prvním kole draftu na 17. pozici a do zámoří odešel ze Slavie o rok později. Nováčkovský kontrakt mu zaručoval roční příjem 925 tisíc dolarů a se všemi bonusy mohl dosáhnout až na 1,35 milionu dolarů. Poté se dohodl na dvouleté smlouvě s celkovým příjmem šest milionů dolarů. V červenci minulého roku podepsal čtyřletý kontrakt, který mu vydělá v průměru 5,625 milionu dolarů ročně. Vykreslil podpis a stal se čtvrtým nejlépe placeným Čechem v NHL.

Hertl se cítí skvěle

„Jsem nadšený a teprve to pomalu vstřebávám. Kontrakt se řešil poměrně dlouho, na druhou stranu jsem byl na to ze strany svých agentů připraven. Samozřejmě si budu chtít tuto zprávu užít se svými nejbližšími, v plánu bude nějaká grilovačka. Hlavní je ale příprava. Chci přijet do San Jose stoprocentně připravený," řekl po oznámení dohody Hertl.

Podle předváděných výkonů je připravený. V bodování NHL mu patří 54. místo z 817 hráčů, kteří skočili do sezony. V klubu je čtvrtý, mezi střelci dokonce druhý. Z Čechů se drží za lídrem Davidem Pastrňákem z Bostonu.

„Od začátku sezony se cítím skvěle. Nemyslím si, že bych odehrál tolik špatných utkání jako v minulých letech. Na ledě si zápasy užíváme," dodal Hertl o spolupráci s Kanem a Donskojem.