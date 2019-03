Pálení dresů, nadávky a bučení. Jsi zrádce! pokřikovali fanoušci v NHL na Tavarese

Bylo mu asi pěkně horko! Za new York Islanders odehrál devět sezon, pět let dělal kapitána. V létě odešel do Toronta a fanoušci mu nemohli přijít na jméno. Ve čtvrtek se John Tavares vrátil na místo činu a jeho přivítání fanoušky bylo pekelné. A zcela jistě jiné, než by si přál.