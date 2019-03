Velký ruský večer v NHL. Ovečkin s Malkinem dosáhli při vzájemném souboji na milníky

Malkin se stal 88. hráčem historie NHL a pátým aktivní hokejistou s tisícovkou bodů. Z jeho krajanů tuto metu překonali Ovečkin, Sergej Fjodorov (1179), Alexandr Mogilnyj (1032) a Alexej Kovaljov (1029).

„Trochu to trvalo, v posledních týdnech jsem nějak zpomalil. Znervózňovalo mě to a jsem rád, že už jsem na tisícovku dosáhl a bude se mi teď normálně dýchat," usmíval se Malkin po vítězném utkání s Washingtonem a dosažené tisícovce.

„Je to šílené číslo. Vyrůstal jsem v malém městě a nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát NHL, natož pak že v ní nasbírám tisíc bodů. Je to speciální den nejen pro mě, ale i mou rodinu a přátele," dodával Malkin.

Ovečkin na 1200. bod dosáhl jen dvě minuty po Malkinovi, když v 54. minutě po jeho přesilovkové střele uspěl s dorážkou Carlson. Ruský kanonýr se tak stal 49. hráčem historie s 1200 body (653+547).

Právě Ovečkin s Malkinem jsou teprve čtvrtým párem v historii NHL, kteří dosáhli na tisícovku bodů poté, co byli draftovanou jedničkou a dvojkou v témže roce. Před nimi to svedli jen Guy Lafleur a Marcel Dionne, Pierre Turgeon a Brendan Shanahan, Joe Thornton a Patrick Marleau.