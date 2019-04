Mrázek čaroval, hvězdy Washingtonu mu nedaly ani gól

Paráda. Český gólman Petr Mrázek zazářil v utkání 1. kola play off NHL a vychytal hvězdy Washingtonu. Jeho Carolina na domácím ledě vyhrála 5:0 a snížila stav série na 1:2. Český útočník David Krejčí sice vstřelil gól Torontu, ale jeho Boston prohrál 2:3 a soupeř vede v sérii 2:1 na utkání.

Český útočník Bostonu Bruins David Krejčí (46) sice vstřelil Torontu v utkání play off gól, ale z výhry se těšil tým Maple Leafs.

Český útočník Dallasu Stars Radek Faksa (12) střílí na branku Nashvillue Predators v utkání play off NHL.

Útočník Rocco Grimaldi (23) z týmu Nashville Predators slaví gól v utkání play off NHL. Vše sledují hokejisté Dallasu Stars Justin Dowling (37) a Radek Faksa (12).

Brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek (34) likviduje šanci Washingtonu v utkání 1. kola play off NHL.

Carolina šla do domácího duelu s Capitals s vědomím, že musí zabrat. Hurricanes před vlastním publikem duel ovládli, silného soka jasně přestříleli. A protože český gólman Petr Mrázek ani jednou neinkasoval, je Carolina zpátky ve hře. Mrázek čelil osmnácti střeleckým pokusům. V dresu poražených se do zápasových statistik zapsal i Jakub Vrána a to vyloučením na dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí.

Mrázkův tým vedl po první třetině 1:0. Diváky dostal do varu nejen gól Foegeleho, ale i bitka, do níž se zapojil i hvězdný Alex Ovečkin v dresu Capitals a musel na pět minut na trestnou lavici. V prostřední dvacetiminutovce domácí vedení navýšili na 3:0, když se opět trefil Kanaďan Foegele a první gól zaznamenal v přesilovce Hamilton.

Ve třetí třetině dostal Washington další dvě branky. V početní převaze se opět prosadil Hamilton a skóre pečetil McGinn. Ostravský rodák zaznamenal ve 14. utkání ve vyřazovacích bojích čtvrtou nulu.

"Parádní vítězství!" lebedil si český gólman po utkání. "Byl to moc důležitý zápas. Za nulu jsem rád, ale výhra je důležitější. Jsme zpátky v sérii," svěřil se po utkání nadšený Mrázek.

Krejčího gól nestačil

Hokejisté Bostonu prohráli v Torontu 2:3, když všechny góly padly v prostřední třetině. Vidět byl český útočník Bruins David Krejčí, jenž vyrovnával na 1:1. Pak se ovšem dvakrát prosadil tým Maple Leafs v početní převaze a nakročil k vítězství. Přesilovku využili i hostující Bruins, ale pouze korigovali rozdíl ve skóre.

Hvězdný první útok Bruins s českým útočníkem Davidem Pastrňákem si nepřipsal ani jeden kanadský bod. Boston prohrává v sérii 1:2 na zápasy.

Hvězdy z Dallasu doma prohrály s Nashvillem 2:3. Predátoři měli navrch, vedli o dvě branky a zdálo, se mají duel pod kontrolou. Ještě před druhou přestávkou ale Dallas snížil a po trefě Seguina ve 49. minutě bylo skóre vyrovnané. Nakonec domácí tým utkání ztratil, vítězný gól Predators zaznamenal Granlund.

V dresu poražených se neprosadili čeští hokejisté Roman Polák a Radek Faksa. Dallas prohrává v sérii 1:2 na zápasy.

Colorado si doma poradilo v duelu s Calgary. Branku Plamenů tentokrát nehájil český gólman David Rittich. Ze střídačky sledoval ofenzivní smršť týmu Avalanche, který vedl už po první třetině 3:0 a to i díky dvěma využitým přesilovkám.

Domácí tým měl zápas pod kontrolou. Když Johnson zvyšoval ve 41. minutě už na 6:1, nikdo o výhře Colorada nepochyboval. Hosté sice o patnáct sekund později snížili, ale to bylo z jejich strany vše. Útočník Calgary Michael Frolík se neprosadil.