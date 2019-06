Hokejový svět se klaní hvězdě Bostonu. Smeká Pastrňák, soupeři i majitel Bruins

„Je to obrovský bojovník. Zlomená čelist byla taková tečka za tím vším, s čím hrál," připomínal Chárův spoluhráč David Pastrňák, že slovenského obra trápil v play off i poraněný loket.

„Ukázal, že je náš lídr a správný kapitán. Byla to motivace pro nás ostatní kluky, že cokoliv vás bolí, tak se zakousnete a jdete dál," doplnil vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hráče uplynulé sezony.

Chára nedohrál čtvrté finále Stanley Cupu, když se mu střela útočníka Bluesmanů Braydena Schenna odrazila od hokejky do obličeje. V dalším průběhu série se už ale zase proháněl na ledě, jako by se nic nestalo, přestože ani nemohl otevřít pusu.

„Ráno den po čtvrtém zápase jsem za ním zašel do nemocnice, právě měl za sebou čtyřhodinovou operaci. A on byl oblečený a připravený na odchod. Zůstal jsem v úžasu, že chce hrát už další zápas. Jen to ukázalo, jaký je typ člověka, jaký má charakter a odhodlání. Neznám moc sportovců, nejen hokejistů, kteří by to udělali," smekal před dvaačtyřicetiletým rodákem z Trenčína prezident Bruins Cam Neely.

I devětasedmdesátiletý Jeremy Jacobs, který je majitelem Bostonu Bruins nepřetržitě už od sezony 1975/76, ocenil málo vídaný charakter kapitána týmu. „Ukazuje z něj stále víc a víc. Ve velké míře byl jeho čin důležitý i pro mužstvo, i když udělal víc, než by možná musel," soudí Jacobs, který chce Chárovi umožnit ukončit kariéru u Medvědů, aby slovenský zadák mohl hrát v mužstvu do doby, kdy bude chtít a bude na ledě prospěšný.

Cháru však neoceňují pouze v Bostonu, veřejnou poklonu mu například složil i obránce Nashvillu P. K. Subban, jedna ze současných hvězd NHL.

Zdeno Chára, kapitán Bostonu. Jak viděl finále Stanley Cupu?

Marian Hajda, Sport.cz

„Jeden z nejlepších hráčů v historii tohoto sportu," napsal Subban komentář ke statusu, v němž Chára na Instagramu děkoval příznivcům Bruins za podporu v celé sezoně. Chára následně poznamenal, že Subbanův vzkaz pro něj hodně znamená.

Zdeno Chára s celoobličejovým krytem.

Michael Dwyer, ČTK/AP