Trpělivě budovaná kariéra čtyřiapadesátiletého Peterse se teď může zhroutit jako domeček z karet. A zásadní problém mohou mít i Flames, v minulé základní části nejlepší tým Západní konference.

Že je učeň proslulého Mikea Babcocka svéráz, by vám asi potvrdili i gólman Calgary David Rittich a jeho krajan Michael Frolík, kterého Peters odsunul před časem na okraj sestavy Flames, a za svého klienta se musel veřejně postavit jeho agent Rich Winter.

Zvláštní metody hlavního kouče kanadských mistrů světa z roku 2016 ale podle všeho nebyly v NHL zase tak výjimečné. 'Šílenců', jejichž chování bylo někdy těžko pochopitelné a ospravedlnitelné, najdete v historii soutěže víc než dost.

Nadávky, pomlouvání i fyzické ataky patřily v minulosti k osvědčeným metodám mnohdy i legendárních jmen.

Punch Imlach, který s Torontem v šedesátých letech vyhrál čtyři Stanley Cupy včetně toho dosud posledního v klubových dějinách v roce 1967, jako generální manažer Maple Leafs nesnášel kapitána Darryla Sittlera a dělal všechno, aby ho vyštípal z klubu. Jenže hvězda měla ve smlouvě klauzuli o nutném souhlasu s trejdem, a tak se Imlach uchýlil k nízké taktice, trejdoval Sittlerovi nejbližší přátele včetně Lannyho McDonalda.

O poměrech v Torontu v osmdesátých letech píše zaujatě ve své biografické knize Můj divoký hokejový život Miroslav Fryčer, který se doslova nenáviděl s koučem Johnem Brophym. Tomu se nepozdával příliš evropský styl bývalého útočníka Vítkovic, nutil ho do rvaček a nahazování puků. Svéráz Fryčer si ovšem nenechal nic líbit, o jeho verbálních střetech s Brophym plných drsných nadávek kolovaly po Torontu legendy.

Jágr? "Zabiják trenérů a rakovina kabiny"

I kariéra Jaromíra Jágra je lemována konflikty s trenéry. Pittsburská média českou hvězdu někdy označovala jako "zabijáka trenérů a rakovinu kabiny", ale patrně nejhorší zkušenost s koučem udělal Jágr až ve Washingtonu.

Jaromír Jágr v dresu týmu Nagano 1998.

Vlastimil Vacek, Právo

Na lavičce Capitals byl v době Jágrova příchodu v roce 2001 Ron Wilson, jenž vedl reprezentaci USA na olympiádě v Naganu. Tu Češi vyřadili v památném čtvrtfinále 4:1 a Wilson to nedokázal nové hvězdě svého týmu odpustit.

"Jarda patřil v tom zápase k nejlepším. Američani pak rozmlátili svoje pokoje v olympijské vesnici a letěli domů. Když se kluk objevil ve Washingtonu, Wilson se ho pomalu ptal, co tam dělá...," řekl pro Sport.cz Jaromír Jágr starší.

S kouči válčil i Eliáš

Nejlepší a nejproduktivnější útočník v historii New Jersey Patrik Eliáš válčil během své kariéry u Devils s Patem Burnsem a později s Brentem Sutterem.

"Burns byl první kouč, s nímž jsem měl velké potíže sednout si lidsky. Pod Sutterem jsem taky řekl, že nemám chuť hrát hokej. Ale jsem mu vděčný, protože náš vztah mě lidsky i hokejově posunul někam jinam," řekl Eliáš, mezi jehož nejoblíbenější trenéry naopak patřil Robbie Ftorek.

Jenže i na toho se někteří fanoušci dívali jako na psychopata, když po jednom neodpískaném faulu v zápase s Detroitem hodil na led část lavičky...

Patrik Eliáš.

Vlastimil Vacek, Právo

"Život není jednoduchý a člověk se musí naučit vycházet a přizpůsobit všem a všemu," pravil Eliáš.

Vrbata na tripu jen zíral

Takový Radim Vrbata po příchodu do Tampy v roce 2008 jen zíral, když před hráče Lightning napochodoval Barry Melrose, jenž se předtím delší dobu živil jako televizní expert.

"Já si pamatuju jeden trip, kdy měl proslov v kabině. Šel jméno po jménu a každého tam znectil strašně. A to tam byli hráči jako Lecavalier, St. Louis, začínající Stamkos... Já jen čekal, co se od něj dozvím. On to totiž trénoval jako televizní komentátor. My měli rozbor zápasu a on zápas okomentoval. Nejhorší kouč, co jsem kdy měl. Ale taky zkušenost," líčil pro Sport.cz Vrbata.

Radim Vrbata.

Vlastimil Vacek, Právo

Nahodit obrátky uvnitř týmu někdy vyžaduje extrémní metody. Ostatně i o jednom z nejlepších trenérů dějin NHL Scottym Bowmanovi kolují legendy, že se s hráči moc nepáral a rozhodně to nebyl žádný mílius. Ve sbírce má devět Stanley Cupů.

Tom Webster jako trenér Los Angeles nezískal žádný, i když měl na přelomu devadesátých let v týmu Waynea Gretzkyho. Zato se pustil do nechvalně známé rvačky s Dougem Gilmourem z Colorada.

Crawford nabádal k pomstě

Nabádání k pomstě za faul na Markuse Näslunda je zase černou skvrnou na životopise Marca Crawforda, jehož výzvy proměnil Todd Bertuzzi v hanebné napadení Stevea Moorea, kterému ukončil kariéru.

Jako kouč se už ve svém debutu na lavičce Colorada moc nepředvedl ani bývalý gólman Patrick Roy, který ukazoval prostředníček na střídačku Anaheimu a moc nechybělo k fyzické konfrontaci s trenérským doyenem Brucem Boudreauem.

Bývalý vynikající brankář Patrick Roy v dobách, kdy jako trenér vedl hokejisty Colorada.

Profimedia.cz

Ale tak by se dalo pokračovat ještě dlouho: Tortorella, Keenan, MacTavish, Carlyle. Šťavnatých historek je kolem nich dost a dost. Žádná z nich pro ně ale neměla tak fatální následky, jaké jsou nyní předpovídány Petersovi.