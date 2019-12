Parádní večer mají za sebou všichni tři čeští gólmani, kteří zasáhli do nočních duelů NHL. Výhry vychytali Petr Mrázek, Pavel Francouz i David Rittich a pomohli tak k výhrám Caroliny, Colorada a Calgary. Neprosadil se nejlepší střelec NHL David Pastrňák, jehož Boston doma podlehl Chicagu 3:4 po prodloužení. Francouz i Mrázek byli vyhlášeni třetími hvězdami utkání.

Velmi zajímavý zápas z pohledu českého fanouška se odehrál mezi Bostonem a Chicagem. Vítězství nakonec mohli slavit v dresu Blackhawks Dominik Kubalík s Davidem Kampfem, když jejich tým zvítězil po prodloužení 4:3. Za Bruins se tentokrát neprosadil nejlepší střelec NHL David Pastrnák. Havířovský rodák se do statistik zapsal pouze dvěma dvouminutovými tresty.

Domácí se poprvé prosadili až v 42. minutě kdy se trefil Nordström, v té době však již prohrávali 0:3. Přesto stihli utkání dovést po brankách Wagnera v oslabení a Kruga do prodloužení. Z něho se odehrálo jen 54 sekund, když o bodu navíc pro hosty rozhodl Toews.

VIDEO: Sestřih zápasu Boston - Chicago

Mrázek vychytal San Jose

Domácí Carolina měla skvělý vstup do utkání, když se již po 50 sekundách prosadil Svečnikov. Žraloci poprvé kousli v 8. minutě a byla to parádní záležitost. Po krásné Thorntonově akci skóroval do prázdné Mrázkovy klece Sörensen.

Hurikáni šli znovu do vedení v 31. minutě po brance Gardinera, i na to však našli Sharks odpověď. Sedmnáct sekund před koncem prostřední části překonal českého gólmana střelou od modré Couture.

Po zákroku na Petra Mrázka se rozpoutala bitka

Chris Seward, ČTK/AP

Mrázek se však představil i v poněkud netradičním světle, když se pustil do roztržky s Thorntonem, který se mu snažil vypíchnout puk z pod lapačky. Český gólman se po zkušeném hráči ohnal hokejkou, ale netrefil ho. Nicméně Thorntonovi se Mrázkovo počínání nelíbilo a udeřil ho pěstí do masky, čímž ho srazil k ledu. Situace vyvolala hromadnou strkanici, tresty dostali ale jen Mrázek (2 minuty) a Thornton (4 minuty).

Více však ostravský rodák Žralokům nedovolil. V nájezdech ho nepřekonal ani jeden z trojice soupeřů, jediným úspěšným střelcem se stal opět Andrej Svečnikov a domácí tak mohli slavit výhru 3:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Carolina - San Jose

Francouz zářil v brance Lavin

Páté vítězství v řadě si připsali hokejisté Colorada, když si poradili s Montrealem na jeho ledě 3:2. Velkou zásluhu na tom má i český gólman Pavel Francouz, který pochytal 35 střel soupeře. Avalanche o svém vítězství rozhodli do poloviny utkání, když po brankách Gravese, Landeskoga a Calverta vedli již 3:0.

Až poté se dostali ke slovu domácí. Českého gólmana poprvé překonal až v 38. minutě Gallagher, který využil zmatku před brankou a dorazil puk do sítě. Canadiens zápas pořádně zdramatizovali v 42. minutě. Plzeňský rodák nedosáhl na rychlou střelu zápěstím v podání Cousinse a Laviny vedli již jen o gól.

Vyrovnat však již domácí nestihli, Colorado se tak mohlo radovat z další výhry 3:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Colorado

Rittich vychytal Šavle

K výhře Calgary nad Buffalem 4:3 pomohl spolehlivým výkonem i další český gólman David Rittich. I když úvod utkání tomu nenasvědčoval. Hostující Šavle šli do vedení po čtyřech minutách hry, když nahozený puk od modré čáry tečoval za Rittichova záda Reinhart. Další minuty však patřily Plamenům.

Po trefách Gaudreaua, Riedera, Monahana a Lucice otočili skóre na 4:1 a zdálo se být o vítězi rozhodnuto. Buffalo však zápas nezabalilo. Nejdříve McCabe 58. minutě snížil, aby 58 sekund před koncem rychlou střelou zápěstím nedal jihlavskému rodákovi šanci Eichel. Více však již hosté nestihli a odjíždějí z Calgary s těsnou porážkou 3:4.

VIDEO: Sestřih zápasu Calgary - Buffalo

Voráčkova asistence nestačila

Ve výborných výkonech pokračují hokejisté Arizony a tentokrát to odnesli Flyers. Hosté šli do vedení ve 3. minutě po využité přesilové hře Kessela. Na dvoubrankový rozdíl zvyšoval v 43. minutě Garland, až poté se dostali poprvé a naposledy se slovu domácí. Na Niskanenově brance se asistencí podílel i Jakub Voráček, velkou radost však z toho neměl. Coyotes o svém vítězství 3:1 rozhodli 62 sekund před koncem, kdy power play Letců ztrestal opět Kessel.

VIDEO: Sestřih zápasu Philadelphia - Arizona

Výhry slaví Columbus, Islanders i Dallas

Ve zbývajících nočních zápasech si výhru připsal Columbus, který porazil Rangers 3:2, New York Islanders pak v prodloužení zdolali Vegas 3:2, Tampa v divokém zápase nestačila na Minnesotu a prohrála 4:5. V posledním duelu slavil i Dallas, který přetlačil Winnipeg v prodloužení 3:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Columbus - Rangers

VIDEO: Sestřih zápasu Islanders - Vegas

VIDEO: Sestřih zápasu Tampa Bay - Minnesota

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Winnipeg