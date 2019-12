Naposledy odneslo řádění Plamenů Toronto, které i díky výbornému výkonu Ritticha v brance a jedné trefy Frolíka, podlehlo 2:4. Pro Calgary je to však v posledních týdnech rutina. Se sklopenými hlavami, jako Javorové listy, totiž odcházelo z ledu i předcházejících šest soupeřů Flames.

Maple Leafs však domácí hodně pozlobili, ještě po dvou třetinách vedli 2:1. "Před třetí třetinou jsme si říkali, že je to jen o gól a že necháme na ledě vše. Otočili jsme, je to skvělá výhra nad talentovaným týmem, který se pod novým trenérem (Sheldon Keefe) rozjel. Byl to dobrý zápas," řekl Frolík, který si připsal vítězný gól.

Parádním představením se však blýskl i David Rittich, který si připsal patnáctou výhru v sezoně. Více výher vychytal v lize pouze Braden Holtby z týmu lídra celé soutěže Washingtonu. Navíc byl český brankář vyhlášen druhou hvězdou utkání.

David Rittich v brance Calgary

Candice Ward, Reuters

"Puky se odrážely mým směrem na rozdíl od minulého utkání s Coloradem (výhra 5:4 v prodloužení), kde jsem nepodal nejlepší výkon. Cítil jsem se dobře, kluci přede mnou hráli výborně. Jsem rád, že jsem pomohl k výhře," zářil spokojeností jihlavský rodák.

A že měl sedmadvacetiletý gólman formu i při rozhovoru s novináři, potvrzují i jeho další slova. Když byl tázán na to, zda je jeho spoluhráč Johnny Gaudreau, který s postaral o dvě branky Flames, zpět ve formě, prohlásil. "Nevím, mě na tréninku nemůže překonat," rozesmál přítomné žurnalisty Rittich.