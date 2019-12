Puk se z čepele hokejky Filipa Hronka vznesl do výšky a velké části diváků včetně detroitského trenéra Jeffa Blashilla se na okamžik ztratil z dohledu. Dalekonosná střela s plochou dráhou letu byla ale dokonale vyměřená a přesně zapadla do prázdné branky Winnipegu. Red Wings po měsíci bídy a zmaru zase zažili v NHL slastný pocit.

Výrazně k tomu přispěla česká omladina. Hronek i Filip Zadina měli při výhře 5:2 bilanci 1+2. A vůbec jim nevadilo, že roli první hvězdy zápasu získal jejich spoluhráč Robby Fabbri, jemuž byly připsány góly za dva nešťastné zásahy obránce Winnipegu Pionka...

„Konečně, strašně důležitá výhra. Od ní se můžeme odrazit," řekl Zadina, který má z posledních pěti startů bilanci 1+5. „Působí každým zápasem sebevědoměji. Nebojí se s pukem něco předvést," chválil českou šestku loňského draftu spoluhráč Dylan Larkin a Blashill přizvukoval: „Mnohem víc bojuje o puk než dřív. Potřebujeme, aby pozvedl naši přesilovku, takže nemám problém s tím, nasazovat ho právě do situací, v nichž by mohl být úspěšný," přikývl trenér.

Zadinu si Detroit vybral jako kanonýra, ten svou image posílil sedmigólovým vystoupením na juniorském mistrovství světa do dvaceti let v roce 2018, kde pronikl dokonce do All-Star týmu. Z výkonů pardubického rodáka ale následně panovaly u Red Wings rozpaky.

Hronek: Novináři otočili o 180 stupňů

„Nejdřív o Záďovi všechna média psala, jak bude dávat góly a podobně. Ale pak zase novináři otočili o 180 stupňů a psali, co se děje, že ty góly nedává. Je zajímavé, jak lidi dokážou otočit z jednoho extrému, jaký je to super snajpr, do druhého, že nedává tolik gólů, jako jich dával v juniorce. Je to prostě těžší liga a najednou se píše, že to byl špatný výběr atd. To mi na tom vadí," zastával se Zadiny Hronek v nedávném rozhovoru pro Sport.cz.

Nyní společnými silami řídili první detroitskou výhru od 12. listopadu a český bek ji navíc postříbřil parádní raketou ze šedesáti metrů. „Už jsem si myslel, že ten puk vyletí z arény," snažil se vtipkovat kouč Blashilll.

Detroit ale stále zůstává nejhorším týmem tabulky se čtyřbodovou ztrátou na New Jersey.